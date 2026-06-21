Ovaj megatoranj u gradu Džedi, čija je izgradnja godinama kasnila, zvanično je dostigao 100 spratova i visinu od oko 400 metara, čime je ponovo dospeo u centar svetske pažnje kao objekat projektovan da postane najviša zgrada na svetu.

Kada bude završena, očekuje se da će kula dostići visinu veću od 1.000 metara iznad grada na obali Crvenog mora, što će je učiniti prvom ljudskom građevinom koja je premašila granicu od jednog kilometra visine. To nije samo arhitektonska priča – to je i test kako će naredna generacija gigantskih zgrada odgovarati na izazove vrućine, potrošnje energije, građevinskih materijala i svakodnevnog urbanog života, piše Ecoticias.

Povratak nakon zastoja

Povratak projekta posebno je značajan jer je izgradnja Kule Džeda godinama bila potpuno zaustavljena. Kompanija Kingdom Holding objavila je 2024. godine da je kompanija "Jeddah Economic Company" potpisala novi ugovor sa grupacijom Saudi Binladin Group o nastavku radova. Vrednost ugovora iznosila je oko 1,9 milijardi dolara, uključujući približno 293 miliona dolara već isplaćenih za prethodno izvedene radove.

U tom trenutku bilo je završeno 63 od planiranih 167 spratova, a procenjeno vreme završetka izgradnje bilo je 42 meseca. Danas, nakon dostizanja 100. sprata, zgrada više nije simbol neuspeha i zastoja na horizontu grada – ona ponovo raste, sprat po sprat.

Zašto je visina važna

Lako je fokusirati se isključivo na rekord. Na kraju krajeva, ko ne bi zastao da pogleda toranj koji treba da nadmaši sve prethodne građevine po visini?

Kula Džeda zamišljena je kao višenamenski kompleks koji će sadržati luksuzni hotel, poslovne prostore, servisirane apartmane, stambene jedinice i, prema rečima projektanata, najvišu osmatračnicu na svetu.

Arhitektonski biro Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG) navodi da će zgrada imati oko 530.000 kvadratnih metara korisnog prostora i da će predstavljati centralni deo šireg urbanističkog projekta vrednog 20 milijardi dolara.

Taj širi projekat je podjednako važan. Prema podacima kompanije Kingdom Holding, prva faza razvoja grada Jeddah Economic Company City obuhvata oko 1,3 miliona kvadratnih metara, u okviru ukupno planirane površine od približno 5,3 miliona kvadratnih metara. Dakle, nije reč samo o jednom neboderu, već o začetku potpuno novog gradskog distrikta.

Ekološko pitanje

Najvažnije pitanje nije koliko visoko toranj može da se uzdigne, već koliko će efikasno funkcionisati u toploj priobalnoj klimi, gde troškovi hlađenja često predstavljaju gotovo drugi kirijski račun.

Građevinarstvo i izgradnja objekata predstavljaju jedan od najvećih klimatskih izazova na svetu. Prema podacima Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP), ovaj sektor odgovoran je za oko 37 odsto globalnih emisija ugljen-dioksida i gotovo polovinu ukupne svetske eksploatacije sirovina. Zbog toga se svaki veliki građevinski projekat danas nalazi pod mnogo strožim ekološkim nadzorom.

To, međutim, ne znači automatski da je neboder dobar ili loš za životnu sredinu. Veća gustina naseljenosti može smanjiti zauzimanje zemljišta, ali megatornjevi zahtevaju ogromne količine betona, čelika, stakla, rashladnih sistema, liftova, vodovodne infrastrukture i stalnog održavanja. Prava ocena doći će tek kada se zgrada useli i kada njena svakodnevna potrošnja energije postane vidljiva.

Dizajn prilagođen vrućini

Projektanti ističu da je Kula Džeda oblikovana imajući u vidu i inženjerske zahteve i klimatske uslove. Njena osnova u obliku lista sa tri „latice“ i postepeno sužavanje ka vrhu osmišljeni su kako bi se smanjio uticaj vetra, koji predstavlja ozbiljan problem na ekstremnim visinama.

Predviđene su i mere za zaštitu od toplote i sunčevog zračenja. Prema navodima biroa AS+GG, objekat će koristiti visokoperformansni spoljašnji omotač koji smanjuje toplotna opterećenja, dok useci duž bočnih strana tornja stvaraju zone senke i spoljne terase sa pogledom na Džedu i Crveno more.

Suština je jednostavna: što manje direktne toplote dospeva u objekat, to je manja potreba za rashlađivanjem, naročito tokom sparnih letnjih meseci karakterističnih za priobalne gradove.

Inženjering na 400 metara visine

Sa 100 završenih spratova, toranj je već dostigao visinu na kojoj vetar, pomeranja konstrukcije i efikasna upotreba materijala postaju ključni faktori.

Inženjerska kompanija Tornton Tomaseti navodi da je projekat zahtevao precizno projektovanje za ekstremna opterećenja vetrom, kontrolu horizontalnih i vertikalnih pomeranja tokom vremena, kao i izuzetno efikasan konstruktivni sistem.

Konstrukcija se uglavnom oslanja na armirani beton, prilagođen regionalnim građevinskim metodama i lokalnim karakteristikama materijala. Toranj počiva na masivnom temelju koji uključuje temeljnu ploču debljine gotovo pet metara, oslonjenu na 270 bušenih šipova koji dosežu dubinu od oko 105 metara.

Upravo se u tom nevidljivom delu krije pravi rekord. Posetioci će fotografisati vrh tornja, osmatračnicu i panoramu grada, ali stvarna priča počinje duboko ispod zemlje.

Vertikalni grad

Planirano je da se osmatračnica nalazi oko 167. sprata, dok će panoramska terasa imati prečnik od približno 30 metara. Liftovi koji će voditi do osmatračnice kretaće se brzinom od oko 10 metara u sekundi, pretvarajući putovanje kroz ogromnu visinsku razliku u rutinsko iskustvo.

Ipak, vertikalni grad mora da funkcioniše i na nivou ulice. Zasenjeni trotoari, saobraćajne veze, upravljanje vodnim resursima, sistemi za otpad, saobraćajne gužve, buka i kvalitet vazduha biće podjednako važni kao i sam rekord u visini.

Toranj može postati simbol grada, ali čitav distrikt postaje prijatan za život tek kada ljudi mogu da se kreću kroz njega udobno i efikasno. Upravo tu Kula Džeda može prerasti okvire pukog takmičenja u visini. Ako okruženje bude izgrađeno uz efikasnu infrastrukturu i održiva rešenja prilagođena klimi, projekat bi mogao pokazati kako ekstremno visoka gradnja može da se uklopi u budućnost urbanog života. U suprotnom, rizikuje da postane veoma visok podsetnik da sama visina nije isto što i održivost.

Šta sledi?

Za sada, dostizanje 100. sprata predstavlja jasan dokaz da je jedan od najambicioznijih građevinskih projekata na svetu ponovo na pravom putu. Kula Džeda više nije zamrznuto obećanje na obali Crvenog mora – ona ponovo raste.

Međutim, konačna ocena njenog uticaja na životnu sredinu stići će tek kasnije. U eri klimatskih izazova, najviša zgrada na svetu neće biti ocenjena samo po tome koliko se visoko uzdiže ka nebu, već i po tome koliko pametno koristi energiju, materijale, zemljište i vodu kada u nju stignu prvi stanari i korisnici.

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