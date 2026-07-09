Kako je objavio Fajnenšel tajms, više izvora je potvrdilo da su od maja ove godine plaćanja saudijskih entiteta kompanijama i pojedincima u Dubaiju ili vraćena ili značajno usporena od strane Centralne banke Saudijske Arabije, bez ikakvog jasnog objašnjenja.



Menadžer jedne zapadne kompanije za zdravstvenu zaštitu sa sedištem u Dubaiju rekao je da su tri uplate od njihovog dugogodišnjeg saudijskog klijenta blokirane i vraćene od sredine maja.



„Novac se obično zadržava oko nedelju dana, bez ikakvih upita pošiljaocu ili primaocu, a zatim se jednostavno vraća“, rekao je on, dodajući da su pokušaji ličnih transfera takođe propali. „Kada su kontaktirali banku, dobili su veoma nejasne odgovore. Tvrde da postoji blokada od strane Centralne banke Saudijske Arabije i da ne mogu dati više detalja.“



Jedan od direktora u Dubaiju upozorava na posledice po lance snabdevanja: „Imamo kupca koji čeka robu, ali uplata ne prolazi. Mnogi dobavljači za Saudijsku Arabiju dolaze iz UAE, tako da ovim potezima Saudijci sami sebi pucaju u nogu.“



S druge strane, Centralna banka Saudijske Arabije tvrdi da finansijski sektor „posluje u okviru snažnog regulatornog okvira“ i da „ne postoje direktna ograničenja prema određenim zemljama“. Dodali su da banke dosledno primenjuju mere zasnovane na proceni rizika kako bi zaštitile integritet finansijskog sistema.



Zvaničnici u Emiratima tvrde da njihovo Ministarstvo ekonomije nije primilo nikakve formalne žalbe od privatnog sektora o poteškoćama sa bankarskim transferima, ističući „duboke i dugogodišnje ekonomske i komercijalne veze“ između dve zemlje.

Politička pozadina sukoba

Saudijska Arabija i UAE su najveće ekonomije arapskog sveta i glavni trgovinski partneri sa godišnjom bilateralnom razmenom koja prelazi 20 milijardi dolara. Mnoge kompanije koriste Dubai kao centar za poslovanje sa Saudijskom Arabijom, piše Kliks.



Međutim, tenzije su eskalirale prošlog decembra kada je Rijad optužio Abu Dabi da podržava secesionističku frakciju u Jemenu, koja je pokrenula ofanzivu protiv snaga u Jemenu koje su povezane sa Saudijskom Arabijom. Ova kriza je izazvala najveći razdor između susednih zemalja Persijskog zaliva u poslednjih nekoliko decenija, pogoršavajući već postojeće tenzije zbog ekonomske konkurencije i različitih pristupa regionalnim sukobima.



Iako je rat između SAD i Izraela protiv Irana privremeno ublažio razlike, jer su države Zaliva pokušale da deluju jedinstveno, analitičari smatraju da je to samo „guranje problema pod tepih“. Krajem aprila, UAE su šokirali svoje susede objavom o povlačenju iz OPEK-a, naftnog kartela čiji je neformalni lider Saudijska Arabija. Iako su se UAE pravdali „ekonomskom vizijom“, odluka je viđena kao direktan udarac Saudijskoj Arabiji zbog dugogodišnjih frustracija proizvodnim kvotama.



Dok zvaničnici iz Rijada insistiraju da politički sporovi neće uticati na ekonomiju, biznismeni na terenu su primorani da se snađu.



Jedan emiraćanski biznismen rekao je da je, nakon neobjašnjivih blokada, morao da preusmeri novac iz Saudijske Arabije preko Bahreina. Drugi pružalac usluga iz Dubaija bio je primoran da koristi skuplju opciju plaćanja putem Pejpala jer je bankovni transfer otkazan jednostavnom porukom: „transakcija nije uspela“.



Problemi, izgleda, ne pogađaju samo velike sisteme. Zabeleženi su i problemi sa transferima manjih iznosa, pa čak i teškoće građana prilikom prebacivanja novca između sopstvenih računa.



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