Reč je o naftovodu Istok - Zapad (East-West Pipeline), izgrađenom početkom osamdesetih godina prošlog veka, koji je postao posebno važan nakon početka rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u februaru i prekida pomorskog transporta kroz Ormuski moreuz.



Ovaj naftovod trenutno može da transportuje do sedam miliona barela sirove nafte dnevno do luke Janbu na obali Crvenog mora.



Od toga se oko dva miliona barela dnevno koristi za rafinerije na zapadnoj obali Saudijske Arabije, dok je približno pet miliona barela dnevno namenjeno izvozu, izjavio je u maju izvršni direktor državne naftne kompanije Saudi Aramko.



Prema izvorima, Rijad je u početnim razgovorima sa pojedinim susednim državama o proširenju kapaciteta za dodatnih jedan do dva miliona barela dnevno.



Još nije poznato da li bi povećanje bilo ostvareno modernizacijom postojeće infrastrukture ili izgradnjom dodatnog cevovoda.



Poseban interes za proširenje imaju zemlje Persijskog zaliva koje nemaju alternativne izvozne pravce osim Ormuskog moreuza.



Kuvajt, Bahrein i Katar trenutno nemaju razvijene rute koje bi zaobilazile ovaj strateški prolaz.



Izvršni direktor Kuvajtske naftne kompanije KPC šeik Navaf al Sabah rekao je prošlog meseca da Kuvajt razgovara sa Saudijskom Arabijom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima o mogućnostima proširenja cevovodnog sistema kako bi mogao da transportuje i kuvajtsku naftu.



Realizacija projekta trajala bi godinama, zahtevala bi milijarde dolara ulaganja i moguće promene u načinu formiranja cena saudijske nafte, dodaje britanska agencija.



Kriza oko Ormuskoog moreuza pokazala je ranjivost energetskih tokova iz Persijskog zaliva, podseća Routers.



Tokom iranske blokade proizvođači u regionu bili su prinuđeni da privremeno smanje proizvodnju za čak 12 miliona barela dnevno, što je izazvalo nagli rast cena nafte.



Nakon preliminarnog sporazuma SAD i Irana saobraćaj je delimično obnovljen, ali tokovi i dalje nisu dostigli nivoe pre sukoba.



Pored Saudijske Arabije, jedini veliki proizvođač nafte u Persijskom zalivu koji već ima značajan izvozni pravac mimo Ormuskoog moreuza su Ujedinjeni Arapski Emirati.



Analitičari ocenjuju da bi povećanje kapaciteta saudijskog naftovoda moglo da bude i nagoveštaj nove konkurencije između Saudijske Arabije i UAE oko budućeg nivoa proizvodnje nafte.



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