Građanima će biti dostupno ukupno 30.000 vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara, a pravo na njih imaju penzioneri, studenti, zaposleni sa nižim primanjima, nezaposleni i druge kategorije građana.

Kako do vaučera od 10.000 dinara?

Postupak prijave sastoji se od tri koraka.

Prvi korak je rezervacija smeštaja u ugostiteljskom objektu koji se nalazi na listi Ministarstva turizma. Neophodno je rezervisati najmanje pet noćenja.

Objavljen kompletan vodič, ove godine važe i nova pravila - više o tome pročitajte OVDE.

Nakon toga potrebno je pripremiti dokumentaciju. Pored lične karte, podnosioci zahteva prilažu potvrdu o rezervaciji, kao i odgovarajući dokaz o statusu – penzioni ček, potvrdu o zaradi, potvrdu o studiranju ili drugi dokument, u zavisnosti od kategorije kojoj pripadaju.

Zahtev se podnosi lično na šalterima „Pošte Srbije“, najkasnije 30 dana pre planiranog putovanja.

Ko ima pravo na vaučere?

Za vaučere mogu da konkurišu:

penzioneri i osobe starije od 65 godina koje ne ostvaruju pravo na penziju;

zaposleni čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara;

nezaposleni koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje;

studenti svih nivoa studija uz potvrdu obrazovne ustanove;

korisnici dodatka za pomoć i negu drugog lica i posebne naknade;

ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata;

nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.





Gde mogu da se koriste vaučeri?

Vaučeri važe isključivo za boravak u registrovanim ugostiteljskim objektima u Srbiji – hotelima, apartmanima, privatnom smeštaju i seoskim turističkim domaćinstvima.

Jedan od osnovnih uslova jeste da se odmor realizuje van mesta prebivališta korisnika. Za studente dodatno važi pravilo da vaučer ne mogu koristiti ni u mestu u kojem studiraju, piše Kurir.

I ove godine očekuje se najveće interesovanje za destinacije poput Vrnjačke Banje, Sokobanje, Zlatibora, Tare, Vrdnika i Zlatara.

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