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Platiš 2.000 evra za odmor, a onda krene trka kao na maratonu - snimak iz hotela u Španiji obišao svet (VIDEO)

Video iz jednog hotela u Španiji postao je viralan nakon što je prikazao prizor koji mnogi turisti dobro poznaju – jutarnju borbu za ležaljke pored bazena.

Autor:  Nina Stojanović
09.07.2026.20:00
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Platiš 2.000 evra za odmor, a onda krene trka kao na maratonu - snimak iz hotela u Španiji obišao svet (VIDEO)
Foto: Printscreen / Tiktok
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Snimak je izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama, a brojni korisnici poručuju da ovakav odmor nema nikakve veze sa opuštanjem.

Snimak iz hotela u Španiji obišao društvene mreže

Na viralnom snimku vidi se grupa gostiju koja strpljivo čeka ispred ulaza u bazenski prostor jednog hotela u Španiji.

Čim je osoblje otvorilo vrata, usledila je prava trka. Turisti su potrčali ka ležaljkama pokušavajući da peškirima zauzmu najbolja mesta uz bazen pre ostalih gostiju.

Hotel

Ovakve scene već godinama su poznate pod nazivom "ratovi peškira", a svake letnje sezone izazivaju burne reakcije na internetu.

"Platiš 2.000 evra, pa trčiš za ležaljkom"

Video je za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda i komentara.

Mnogi korisnici smatraju da bi hoteli trebalo da pronađu drugačiji način organizacije kako bi izbegli ovakve situacije.

Neki od komentara glasili su:

"Svaki hotel bi trebalo da dodeli ležaljke po broju sobe."

"Platiš 2.000 evra i onda trčiš kao lud do bazena. Ovo je noćna mora."

"Trebalo bi da bude dovoljno ležaljki za sve. Ne bi trebalo da se boriš za mesto na odmoru."

"Ratovi peškira" ponovo glavna tema leta

Fenomen zauzimanja ležaljki peškirima godinama je jedan od najčešćih razloga za rasprave među turistima.

Dok jedni smatraju da je rano ustajanje jedini način da dođu do dobrog mesta pored bazena, drugi veruju da bi hoteli trebalo da uvedu jasna pravila i spreče ovakvu praksu.

Snimak iz Španije samo je još jednom otvorio pitanje da li je ovakav način "rezervisanja" ležaljki postao neizbežan deo letovanja ili dokaz da su pojedini hoteli jednostavno previše popunjeni, piše Slobodna Dalmacija.

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