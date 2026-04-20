Najveći pad zabeležen je u visokogradnji, koja je smanjena za 8,1 odsto, dok je niskogradnja pala za 1,9 odsto, a specijalizovani građevinski radovi za 0,1 odsto, prenosi Tanjug.



Među zemljama Evropske unije sa dostupnim podacima, najveći godišnji rast proizvodnje u građevinarstvu beleže Slovenija 24,1 odsto, Rumunija 15,6 odsto i Slovačka 8,2 odsto.



Nasuprot tome, najveće padove registruju Poljska 13,7 odsto, Španija 10,2 odsto i Francuska 3,5 odsto.



Na mesečnom nivou, proizvodnja u građevinarstvu pala je za 0,2 odsto u evrozoni, dok je u Evropskoj uniji porasla za 0,1 odsto.



U evrozoni, visokogradnja i niskogradnja su mesečno porasle za po 0,2 odsto, dok specijalizovani građevinski radovi beleže pad za 0,3 odsto, navodi se na veb stranici Evrostata.



Najveći mesečni rast, među zemljama koje su već objavile svoje podatke, zabeležen je u Rumuniji 8,7 odsto, Sloveniji 5,5 odsto i Slovačkoj 5,4 odsto, a najveći pad u Poljskoj 3,7 odsto, Belgiji i Francuskoj, po 1,4 odsto, Nemačkoj 1,2 odsto.



Novi mesečni podaci će biti objavljeni 21. maja.



