Napustila siguran posao - odluka koju su mnogi smatrali ludom promenila joj je život

Sa 31 godinom napustila je siguran posao, ostala bez redovnih prihoda i prihvatila neplaćenu praksu kako bi promenila karijeru. Danas tvrdi da je upravo ta odluka bila prekretnica koja joj je otvorila vrata potpuno novog profesionalnog života, prenosi "Business Insider".

Osećaj da nešto nije u redu naterao ju je da da otkaz

Džeki Garsija Morales radila je kao saradnik u izdavaštvu i bila zadovoljna poslom koji je obavljala. Ipak, početkom 2025. godine počela je da oseća da nešto nije kako treba.

Kako kaže, nije mogla racionalno da objasni zbog čega, ali osećaj nelagodnosti postajao je sve jači.

Na kraju je donela odluku da napusti kompaniju.

Nedugo zatim saznala je da se njena bivša firma gasi.

„Bila sam šokirana. S jedne strane, pokazalo se da je moj instinkt bio tačan. Sa druge, ostala sam bez posla u veoma konkurentnoj industriji“, prisetila se.

Tržište rada ju je dočekalo hladnim tušem

Nakon odlaska iz firme usledila je potraga za novim poslom, ali je ubrzo shvatila da je situacija mnogo teža nego što je očekivala.

Kandidati su slali stotine prijava bez odgovora, dok su se sve češće pojavljivali oglasi za pozicije koje zapravo nisu bile aktivne, prenosi Blic Biznis.

„Postalo je jasno da tradicionalni sistem zapošljavanja više ne funkcioniše kao nekada“, kaže ona.

U želji da pronađe drugačiji put, odlučila je da uradi nešto što ranije nikada ne bi razmatrala.

Prijavila se za neplaćenu praksu.

Sa 31 godinom ponovo postala pripravnica

Praksa je bila vezana za izdavaštvo knjiga, oblast u kojoj je želela da nastavi karijeru.

Nakon selekcije, zadatka i dva intervjua dobila je priliku da postane pripravnica.

„Da li zaista želiš da budeš ovde?“, pitao ju je direktor književne agencije.

Njen odgovor bio je jasan.

„Ne zato što sam mislila da je glamurozno biti pripravnik, već zato što sam želela da budem deo zajednice koja zajedno radi na uspehu“, objasnila je.

Pošto praksa nije bila plaćena, paralelno je radila honorarne i sezonske poslove kako bi pokrila osnovne životne troškove.

Najveću lekciju dobila je od mlađih kolega

Povratak na početak karijere nije bio jednostavan.

Često je radila sa kolegama koji su bili i više od deset godina mlađi od nje.

Ipak, upravo su joj oni pomogli da promeni način razmišljanja.

„Bili su otvoreni, postavljali su pitanja bez stida, iskreno govorili o stresu, nesigurnosti i svojim ambicijama. Shvatila sam koliko sam vremenom postala zatvorena radeći u korporativnom okruženju“, kaže Džeki.

Umesto prijava počela je da razgovara sa ljudima

Najveći izazov predstavljali su sistemi za automatsku selekciju kandidata i alati veštačke inteligencije koji filtriraju biografije.

Plašila se da će činjenica da je ponovo pripravnica izgledati kao korak unazad.

Umesto da nastavi sa slanjem prijava, promenila je strategiju.

Kontaktirala je čak 145 ljudi koji rade na pozicijama kojima je težila i tokom dva meseca obavila više od 80 razgovora.

„Ljude je zanimala moja neobična karijerna priča i način na koji sam gradila kontakte“, navodi ona.

Posao je na kraju pronašao nju

Pred sam kraj prakse dogodio se neočekivan obrt.

Počele su da stižu ponude za posao.

„Najluđe od svega je što se ni za jednu od tih pozicija nisam prijavila“, kaže Džeki.

Poslodavce su privukli njena upornost, iskustvo i spremnost da rizikuje kako bi promenila profesionalni pravac.

Na kraju je prihvatila posao književnog agenta u timu za koji kaže da uspešno kombinuje profesionalne rezultate i podržavajuću radnu atmosferu.

Njena priča danas služi kao podsetnik da ponekad potez koji na prvi pogled izgleda kao korak unazad može da postane početak potpuno nove karijere.

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