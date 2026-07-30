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Otišla zbog zarade, vratila se sa neverovatnom pričom - iskustvo Srpkinje koja je čuvala decu u Londonu

Marija iz Srbije tri meseca je radila kao dadilja u Londonu. Zarađivala je oko 2.000 evra mesečno, a smeštaj i hrana bili su joj obezbeđeni.

Autor:  Dubravka Jovanović
30.07.2026.13:45
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Otišla zbog zarade, vratila se sa neverovatnom pričom - iskustvo Srpkinje koja je čuvala decu u Londonu
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Sve više mladih odlučuje se da privremeno ode u inostranstvo kako bi radilo poslove koji nude sigurnu zaradu i pokrivene troškove života. Jedan od takvih poslova je čuvanje dece, za koji mnoge porodice u zapadnoj Evropi nude smeštaj, hranu i mesečnu platu.

Među njima je i Marija iz Srbije, koja je provela tri meseca u Londonu radeći kao dadilja za dvoje dece uzrasta sedam i devet godina.

Kako je ispričala za Bizportal, mesečno je zarađivala oko 2.000 evra, dok su joj smeštaj i hrana bili potpuno obezbeđeni.

"Plašila sam se kako će sve izgledati"

Pre odlaska nije znala šta da očekuje.

Najveći strah bio joj je kako će se uklopiti u novu sredinu i kakav će odnos imati sa porodicom kod koje će živeti i raditi.

Međutim, već nakon dolaska shvatila je da su njene brige bile neopravdane.

"Nisam imala osećaj da radim kod njih, već kao da sam deo njihove porodice. Jednom prilikom sam se razbolela, a oni su brinuli o meni kao da sam njihov član", rekla je Marija za Bizportal.

Plata je ostajala skoro netaknuta

Pošto nije imala troškove smeštaja i hrane, gotovo celu zaradu uspevala je da sačuva.

To joj je, kaže, omogućilo da za samo nekoliko meseci uštedi značajnu sumu novca.

Pored svakodnevnih obaveza oko dece, porodica ju je često vodila na izlete, u zoološki vrt, restorane i druga mesta u Londonu.

"Često sam išla sa njima u obilaske grada, na piće i u zoološki vrt. Sve su plaćali, iako sam se nudila da platim svoj deo. Uštedela sam dosta novca, a decu sam iskreno zavolela. To je bio jedan od najlepših perioda u mom životu", ispričala je.

Posao prerastao u prijateljstvo

Nakon tri meseca Marija se vratila u Srbiju, ali se odnos sa porodicom nije završio njenim odlaskom.

Kaže da su i danas u redovnom kontaktu i da ih više ne doživljava kao bivše poslodavce, već kao prijatelje.

Njeno iskustvo pokazuje da posao dadilje u inostranstvu za mnoge nije samo prilika za zaradu, već i način da upoznaju novu kulturu, usavrše jezik i steknu prijateljstva koja traju i nakon povratka kući.

Iako svako iskustvo može biti drugačije i izbor poslodavca zahteva oprez i dobru proveru uslova, Marija kaže da bi svoje tromesečno iskustvo u Londonu bez razmišljanja ponovila.

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Srbija posao London dadilja

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