Ovo je prvo povećanje Banke Japana od decembra, kada je podigla kamatne stope na 0,75 odsto, i prvi put od 1995. godine da su kamatne stope povećane na 1 odsto, prenosii Reuters



Bank Japana je saopštio da je odluka o povećanju kamatnih stopa za 25 baznih poena podeljena odnosom 7-1, a član upravnog odbora Toičiro Asada se nije složio i zalagao se za zadržavanje kamatnih stopa.



Zaoštravanje politike dolazi u vreme kada se Japan bori sa slabim jenom i inflacijom koja je počela da raste, delimično zbog rata u Iranu.



Referentni indeks Nikei 225 porastao je za 0,46 odsto nakon odluke, dok je jen neznatno ojačao na 160,22 u odnosu na dolar. Prinosi na 10-godišnje japanske državne obveznice porasli su za 3 bazna poena na 2,615 odsto.



Centralna banka je saopštila da će nastaviti da smanjuje kupovinu državnih obveznica za 200 milijardi jena po kalendarskom kvartalu pre nego što zaustavi smanjenje i održi mesečnu kupovinu državnih obveznica od 2 biliona jena od aprila 2027.



Centralna banka Japana je saopštila da je inflacija potrošačkih cena u Japanu ispod 2 odsto zbog vladinih mera za smanjenje tereta domaćinstava zbog viših cena energije.



„Međutim, prenos cena koji proizilazi iz rasta cena sirove nafte napreduje relativno brzim tempom u transakcijama između preduzeća, što bi se moglo proširiti na povećanje potrošačkih cena na širok spektar artikala“, saopštila je centralna banka.



To se može videti u indeksu proizvođačkih cena u Japanu, koji je porastao za 6,3 odsto u maju, što je najbrži tempo u više od tri godine i uglavnom je podstaknut povećanim troškovima energije.



Iako je povećanje kamatnih stopa bilo očekivano, ogromna podrška među članovima Banke Japana ukazuje na to da je odbor pažljiviji prema zabrinutostima oko inflacije nego prema rastu, rekao je Tai Hui, glavni tržišni strateg za Azijsko-pacifički region u Dž.P. Morgan Aset Menadžmentu.



Dodao je da su rastuća očekivanja oko ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, koja su smanjila neizvesnost oko šokova u ponudi Japanu, takođe pružila Banki Japana više poverenja da ponovo pokrene normalizaciju svoje politike.

Slabost jena

Slabost japanskog jena takođe je podržala argument za povećanje kamatnih stopa. Nakon što je navodno potrošeno 11,7 biliona jena (73,5 milijardi dolara) na intervencije u maju, jen je ponovo oslabio, dodirnuvši nivo od 160 jena u odnosu na dolar i ostajući na tom nivou veći deo juna.



„Intervencija bez promene domaće monetarne politike je kao da pritiskate kočnicu dok čvrsto držite desnu nogu na papučici gasa - u najboljem slučaju, vaši putnici se malo zabavljaju, u najgorem, trošite kočione pločice“, rekao je za CNBC Jesper Kol, stručni direktor u tokijskoj firmi za finansijske usluge Moneks Grup.



Slab jen, uprkos povećanju konkurentnosti japanskog izvoza, povećaće uvoznu inflaciju i vršiti pritisak na državne finansije dok nastoji da ublaži uticaj rastućih cena putem subvencija.



Administracija premijera Sanae Takaičija usvojila je dodatni budžet od 3 biliona jena kako bi zaštitila domaćinstva od rastućih troškova energije, mesecima nakon usvajanja godišnjeg budžeta.



Japanska osnovna inflacija je u aprilu pala više nego što se očekivalo, na 1,4 odsto, što je najniži nivo od marta 2022. godine, a ukupan nivo inflacije je takođe bio 1,4 odsto, četvrti mesec zaredom ispod cilja centralne banke od 2 odsto.



Međutim, analitičari su za CNBC rekli da su niske brojke inflacije uglavnom rezultat raznih političkih mera koje su suzbile inflaciju, uključujući ukidanje japanskog poreza na benzin i besplatno srednjoškolsko obrazovanje za sve učenike.



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