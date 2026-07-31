Objavljeni novi detalji u vezi sa sudbinom NIS-a

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da postoje indikacije da će Naftna industrija Srbije (NIS) od američke administracije dobiti licencu za nastavak operativnih aktivnosti, kao i da se očekuje zvanično pismo američke administracije kako bi to bilo i formalizovano, piše Tanjug.

OFAC je ranije izdao licencu koja omogućava rad NIS-u, to jest preradu sirove nafte do danas odnosno 31. jula.

Đedović Handanović je istakla da je produžetak licence ključan kako bi NIS mogao da planira nabavku i dopremanje sirove nafte, ali i rad Rafinerije u Pančevu, čiji je rad u ovom trenutku neophodan za stabilnost domaćeg tržišta.

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