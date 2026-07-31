EUR EUR 117,06 117,41din 117,76
USD USD 102,65 102,96din 103,27
CAD CAD 72,85 73,07din 73,29
AUD AUD 71,38 71,60din 71,81
GBP GBP 136,50 136,91din 137,32
CHF CHF 125,60 125,98din 126,36
KURSNA LISTA

Srbija

Objavljeni novi detalji u vezi sa sudbinom NIS-a

NIS bi uskoro mogao da dobije novu licencu američke administracije za nastavak rada. Očekuje se zvanična potvrda, a cilj je stabilno snabdevanje domaćeg tržišta.

Autor:  Dubravka Jovanović
31.07.2026.17:58
0
Objavljeni novi detalji u vezi sa sudbinom NIS-a
Editorial/Adam Radosavljevic/shutterstock.com
Nova pravila u Crnoj Gori - država dobija veću kontrolu nad stranim ulaganjima
DaLiu/shutterstock.com
 Nova pravila u Crnoj Gori - država dobija veću kontrolu nad stranim ulaganjima
Prethodna vest
Kompanije plaćaju više za kredite - ECB objavila najnovije kamatne stope
Editorial/ilolab/shutterstock.com
 Kompanije plaćaju više za kredite - ECB objavila najnovije kamatne stope
Sledeća vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da postoje indikacije da će Naftna industrija Srbije (NIS) od američke administracije dobiti licencu za nastavak operativnih aktivnosti, kao i da se očekuje zvanično pismo američke administracije kako bi to bilo i formalizovano, piše Tanjug.

OFAC je ranije izdao licencu koja omogućava rad NIS-u, to jest preradu sirove nafte do danas odnosno 31. jula.

Đedović Handanović je istakla da je produžetak licence ključan kako bi NIS mogao da planira nabavku i dopremanje sirove nafte, ali i rad Rafinerije u Pančevu, čiji je rad u ovom trenutku neophodan za stabilnost domaćeg tržišta.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 
Srbija Nis licenca

Povezane vesti

Prevremena penzija u Srbiji - ko može ranije da ode i koliko će mu zauvek biti manja primanja
fizkes/shutterstock.com

Prevremena penzija u Srbiji - ko može ranije da ode i koliko će mu zauvek biti manja primanja

14:32 | 0
Uprkos izazovima i sankcijama, Rafinerija Pančevo radi punom parom
Editorial credit: Aleksandar C / Shutterstock.com

Uprkos izazovima i sankcijama, Rafinerija Pančevo radi punom parom

14:15 | 0
Vozači, spremite više novca - poskupeli i dizel i benzin
Editorial credit: Nikola Fific / Shutterstock.com

Vozači, spremite više novca - poskupeli i dizel i benzin

13:19 | 0
Srbija ostvarila spoljnotrgovinsku razmenu u iznosu od 39,65 milijardi evra 
Foto:Travel mania/Shutterstock

Srbija ostvarila spoljnotrgovinsku razmenu u iznosu od 39,65 milijardi evra 

13:15 | 0
Kada banka može da blokira račun građanina? Pravila koja mnogi ne poznaju
DexonDee/shutterstock.com

Kada banka može da blokira račun građanina? Pravila koja mnogi ne poznaju

12:48 | 0
Komentari (0)

Srbija

Firma iz Zrenjanina završila u stečaju
Erwin Eka Chendra/shutterstock.com

Firma iz Zrenjanina završila u stečaju

15:58 Srbija
Prevremena penzija u Srbiji - ko može ranije da ode i koliko će mu zauvek biti manja primanja
fizkes/shutterstock.com

Prevremena penzija u Srbiji - ko može ranije da ode i koliko će mu zauvek biti manja primanja

14:32 Srbija
Uprkos izazovima i sankcijama, Rafinerija Pančevo radi punom parom
Editorial credit: Aleksandar C / Shutterstock.com

Uprkos izazovima i sankcijama, Rafinerija Pančevo radi punom parom

14:15 Srbija
Kanalu DTD preti isušivanje - vodostaj Dunava obara negativne rekorde iz sata u sat
Foto: Nomad Pixel / Shutterstock.com

Kanalu DTD preti isušivanje - vodostaj Dunava obara negativne rekorde iz sata u sat

13:43 Srbija
Zaposleni u Srbiji će u julu dobiti veći iznos minimalne zarade
Foto:Studio Aurelia/Shtterstock

Zaposleni u Srbiji će u julu dobiti veći iznos minimalne zarade

13:33 Srbija
Vozači, spremite više novca - poskupeli i dizel i benzin
Editorial credit: Nikola Fific / Shutterstock.com

Vozači, spremite više novca - poskupeli i dizel i benzin

13:19 Srbija
Srbija ostvarila spoljnotrgovinsku razmenu u iznosu od 39,65 milijardi evra 
Foto:Travel mania/Shutterstock

Srbija ostvarila spoljnotrgovinsku razmenu u iznosu od 39,65 milijardi evra 

13:15 Srbija
Novi standard javnog prevoza - ASP Strela Obrenovac nastavlja modernizaciju voznog parka hibridnim i električnim autobusima
Foto: ASP Strela Obrenovac

Novi standard javnog prevoza - ASP Strela Obrenovac nastavlja modernizaciju voznog parka hibridnim i električnim autobusima

12:52 Srbija
Kada banka može da blokira račun građanina? Pravila koja mnogi ne poznaju
DexonDee/shutterstock.com

Kada banka može da blokira račun građanina? Pravila koja mnogi ne poznaju

12:48 Srbija
Koliko novca možete da primite na račun bez dodatnih objašnjenja - pitanje koje zbunjuje mnoge građane Srbije
NDAB Creativity/shutterstock.com

Koliko novca možete da primite na račun bez dodatnih objašnjenja - pitanje koje zbunjuje mnoge građane Srbije

12:29 Srbija

Najnovije

Najčitanije

13min

Objavljeni novi detalji u vezi sa sudbinom NIS-a

45min

Nova pravila u Crnoj Gori - država dobija veću kontrolu nad stranim ulaganjima

1H

Ukraden film sa Nikolasom Kejdžom, završili na sudu, tužba 105 miliona!

1H

Popularna platforma za kupovinu pod pritiskom EU - šta se sada dešava sa Temuom

2H

Japan planira otvaranje novih nuklearki

1D

Nije slučajno što su banane broj jedan na vagi - trgovci imaju dobar razlog za ovaj potez

1D

Mnogi vozači određene predmete drže pored sedišta, a ne znaju da mogu dobiti kaznu do 150.000 dinara

1D

Povlači se popularni šećer sa polica - proverite da li imate ovaj proizvod u kući

1D

6.000 evra mesečno i posao odmah - ovo zanimanje u Nemačkoj postalo je jedno od najtraženijih

1D

Šta kaže verski kalendar - kada se rad ne preporučuje i zašto su neki poslovi tada bili strogo izbegavani?

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,41 117,76
USD USD 102,65 102,96 103,27
CAD CAD 72,85 73,07 73,29
AUD AUD 71,38 71,6 71,81
GBP GBP 136,5 136,91 137,32
CHF CHF 125,6 125,98 126,36

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 56.039,00 €
ETH ETH 1.658,10 €
LTC LTC 39,55 €
DOT DOT 0,67 €
BCH BCH 188,32 €
LINK LINK 7,29 €
BNB BNB 511,91 €
XMR XMR 312,12 €
Powered by CoinGecko API