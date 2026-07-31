Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, tokom obilaska mobilne ambulante u selu Vasilj, u opštini Knjaževac, da se nada da će pre 1. decembra biti povećane i plate i penzije, piše Tanjug.

"Nadam se da ćemo moći da ih uvećamo, ne od 1. januara, već i ranije, dakle pre kraja godine, od 1. decembra, što mislim da bi ljudima mnogo značilo", dodao je Vučić.

On je rekao i da će penzioneri biti zadovoljni novim povećanjem penzija, ali da još ne može da otkrije koliko će to povećanje biti.

"A dobijate ovo što sam obećao: ovi sa manjim penzijama po 35. 000, plus još najmanje 6.000 dinara, ovi drugi 27. 500, plus još 6. 000 dinara, početkom septembra, pa bar da sebi malo da olakšate", rekao je Vučić u razgovoru sa meštanima sela Vasilj.

Srbija sada brže raste od zapadnoevropskih zemalja, u 2027. biće prva u Evropi

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom posete selu Vasilj kod Knjaževca, gde obilazi mobilnu ambulantu, da Srbija sada brže raste od zapadnoevropskih zemalja i istakao da će naša zemlja prema procenama MMF-a biti sledeće godine prva u Evropi po rastu.

"Sve možemo da uradimo zahvaljujući onome što ste vi učinili u prethodnom periodu, što smo vredno radili i nikada nismo ni pomišljali da možemo u stopi rasta da se takmičimo sa zapadnoevropskim zemljama, već godinama rastemo brže od njih. Mnogo su bili ispred nas, mnogo smo godina i decenija zaostajali, ali sada rastemo brže nego oni. I nastavićemo da rastemo brže nego oni", rekao je Vučić u razgovoru sa građanima.

Istakao je da će po procenama MMF-a sledeće godine Srbija biti broj jedan u Evropi i dodao da mu je neko to nekada ranije govorio, da mu ne bi verovao.

"Ali to nismo pokazali u svakom mestu i nismo pokazali na svakom mestu, pre svega nedovoljnom brigom, ali zatim i time što smo morali da u svako selo dovedemo dobar put, da krenemo još snažnije, sveobuhvatnije, da rešavamo pitanja vode. Kao što ćemo morati tamo na Staroj planini, sad ja ne znam kako se tačno to mesto zove, Ravnište? Kako god, ali sve to ne bismo mogli bez vas", istakao je Vučić.

On je zahvalio građanima što su ga dočekali i poručio da je došao kako bi sa njima razgovarao i čuo šta imaju da mu kažu. "Hvala na tome što ste me saslušali, hvala vam što ste me u ovolikom broju ovde u selu Vasilj dočekali i spreman da vas čujem da mi kažete kakve su vam primedbe", istakao je Vučić.

Srbija prva u Evropi sa najvišom stopom rasta, rast BDP 3,6 odsto u 2. kvartalu

Predsednik Vučić izjavio je da je Srbija u drugom kvartalu ove godine najbrže rasla u Evropi i da je realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) bio 3,6 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

"Srbija je u drugom kvartalu najbrže rasla u Evropi, ali u prvom polugodištu ove godine je trenutno prva u Evropi sa najvišom stopom ekonomskog rasta. U drugom kvartalu smo rasli 3,6 odsto, ukupno 3,4 odsto u prvom polugodištu. Srbija je trenutno broj jedan, Litvanija je broj dva, sa 3,3 odsto, onda idu daleko ispod nas. Jedino može da nas pretekne Irska, ali to nije realno, jer to je zbog multinacionalnih kompanija, a ne zbog realnih stopa rasta. Tako da, neverovatno je, u prvom polugodištu nismo to očekivali, verovali smo da možemo da budemo treći, ali evo, izbili smo na prvo mesto po stopi rasta", rekao je Vučić.

Kako kaže, ako Srbija zadrži ovu stopu, sledeće godine će imati rast od preko četiri odsto.

"Zašto je ovo važno? Znam ja da ovo vama zvuči kao birokratska forma kojom vam se neko obraća, ali da vam ja to prevedem: kada imate visoku stopu rasta, onda snažnije povećavate penzije i plate. Tako da penzioneri najpre mogu da znaju da će da imaju veće povećanje penzija, a i oni koji rade u javnom sektoru imaće veće povećanje plata, kao i minimalac, koji ćemo opet da povećavamo. Pomoćićemo i svim poslodavcima kroz smanjivanje poreza i doprinosa, da oni to mogu da izdrže. Nećemo da ubijemo poslodavce, želimo da ih sačuvamo, da zadrže radna mesta, da nemamo višak, da nemamo veći broj nezaposlenih", kazao je Vučić.

Kako kaže, ovo su izuzetno dobre vesti za Srbiju i "one znače ogroman ekonomski boljitak i bolji život za građane".

Narednih dana očekujem finalizaciju dogovora o NIS, razgovor s Putinom i Mađarom

Aleksandar Vučić izjavio je da narednih dana očekuje finalizaciju dogovora između MOL-a i Gaspromnjefta o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u, kao i da će verovatno o tome razgovarati i sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i mađarskim premijerom Peterom Mađarom.

"Narednih dana očekujemo finalizaciju dogovora. Verovatno ću razgovarati i sa ruskim predsednikom i mađarskim premijerom, Putinom i Petarom Mađarom. Nadam se da to završimo", rekao je Vučić.

On je to izjavio tokom posete selu Vasilj kod Knjaževca, gde je obišao mobilnu ambulantu.

Više od 12.000 prijava na "Ko si bre ti", do sada smo odgovorili na 4.300

Predsednik Srbije rekao je da je stiglo više od 12.000 prijava građana na portal "Ko si bre ti?" i da je do sada odgovoreno na 4.300 prijava.

Vučić je u selu Vasilj, gde obilazi mobilnu ambulantu, na pitanje građanke kada će odgovoriti na njenu prijavu na portalu rekao da garantuje da će dobiti odgovor.

"Dobio sam više od 12.000 prijava za 'Ko si bre ti?'. Do sada smo odgovorili na 4.300. Svakome ćemo da odgovorimo. Da li će taj odgovor da bude zadovoljavajući ili ne, to je druga stvar, ali ćemo svakome da odgovorimo. Ne znam šta je sadržina pismena koji ste mi dali, ne znam da li će odgovor da bude taj koji će da vam odgovara ili ne, ali ćete odgovor da dobijete. To je moja dužnost, to je moja obaveza prema vama", rekao je Vučić.

Portal "Ko si bre ti", na kome građani mogu da iznesu primedbe i ukažu na ponašanje funkcionera, počeo je da radi 10. jula.

Od sutra jedan broj lekova značajno jeftniji, druga grupa lekova od 15. avgusta

Aleksandar Vučić izjavio je da će od sutra jedan broj lekova u Srbiji biti značajno jeftniji.

"Ona druga grupa lekova od 15. avgusta, i to je deo plana za bolji životni standard naših građana. Od 1. septembra, tamo do 15. septembra, isplaćivaćemo podršku i za penzionere, i za borce, i za ljude koji dobijaju socijalnu pomoć", rekao je Vučić u razgvoru sa meštanima sela Vasilj kod Knjaževca.

Kako kaže, nada se da će pre 1. decembra u Srbiji biti povećane i plate i penzije.

"Nadam se da ćemo moći da ih uvećamo, ne od 1. januara, već i ranije, dakle pre kraja godine, od 1. decembra, što mislim da bi ljudima mnogo značilo", dodao je Vučić.

Knjaževac će imati vrhunski dom zdravlja, kupićemo još mobilnih ambulanti

Vučić je razgovarao sa meštanim sela Vasilj, u opštini Knjaževac, gde je došao da obiđe mobilnu ambulantu i istakao da će Knjaževac uskoro imati vrhunski dom zdravlja u koji je do sada uloženo 1,1 miliona evra, a da će država nastaviti da kupuje mobilne ambulante za ruralne krajeve.

"Ukupno nam treba još oko sedam miliona evra da bismo uradili sve faze doma zdravlja u Knjaževcu, tu je projekat urađen. Dakle, milion i 100 hiljada evra smo dali za krov, fasadu i da to izgleda urednije, bolje, da ne prokišnjava, ne duva stolarija. A onda idemo na sveobuhvatne radove i opremanje sa još oko 6,5-7 miliona evra, tako da će Knjaževac da ima vrhunski dom zdravlja, vrhunski zdravstveni centar", rekao je Vučić okupljnim građanima u selu Vasilj.

Istakao je da su mobilne ambulante veoma važne, jer je u šest sela u kojima su bile mobilne ambulante otkriveno osam ljudi sa teškim bolestima, koji su pregledani.

"Zato je važno da i naše starije žene i stariji muškarci dođu na pregled, pa i mlađi. Nikad ne znate šta kome može da se ustanovi, a time spasavamo živote ljudi. I znam da je daleko nekada da se ode u Knjaževac, znam da je daleko nekada da se ode u Niš, u Beograd ili bilo gde drugo, zato je naš posao da dođemo kod vas. I zato vas molim da to prihvatite, da se ne plašite, jer time spasavate sebe", rekao je Vučić i pozvao građane da se pregledaju u mobilnim ambulantama.

Istakao je da je posao vlasti da obezbedi da makar jednom u dva meseca dođe mobilna ambulanta u selo, a da meštanima ne bude teško da odu na pregled. "Kod nas nema ambulanti, nema doktora, zato mi moramo da dovedemo tu vrstu mobilnih ambulanti. Kupićemo mnogo ovakvih kamiona. Tu je sad nama problem doktora, radne snaga, da vam ne objašnjavam. Tako da, mi ćemo te probleme da rešavamo. To je ono što nam je bitno", istakao je Vučić.

Vučić u poseti selu Vasilj kod Knjaževca, obilazi mobilnu ambulantu

Predsednik Srbije u poseti je selu Vasilj, u opštini Knjaževac, gde obilazi mobilnu ambulantu.

Vučića je u Vasilju dočekao veliki broj meštana, kao i ministar zdravlja Zlatibor Lončar i predsednik opštine Knjaževac Milan Đokić.

Vučić je ranije rekao da je država kupila 10 mobilnih ambulanti ukupne vrednosti 225 miliona dinara i istakao da je u toku procedura nabavke još 20 mobilnih ambulanti i apoteka.

On je naveo i da se ambulante planiraju za Pirot, Zaječar, Surdulicu, Kladovo, Kragujevac, Čačak, Užice, Niš, Zrenjanin, Šabac, Vrbas, Kraljevo, Novi Pazar, Sremsku Mitrovicu, a mobilne apoteke za Kragujevac, Užice, Niš, Novi Pazar, Novi Sad.

Ministarstvo zdravlja saopštilo je 13. jula da je do sada prvih deset mobilnih ambulanti počelo sa radom u deset gradova i opština širom Srbije, a njihove usluge biće dostupne za oko 650.000 stanovnika, pre svega u ruralnim i slabo naseljenim sredinama.