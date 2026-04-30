Stručnjaci upozoravaju da zaposleni koji su otpušteni često previdе troškove koji ih mogu sačekati pri odlasku iz kompanije

"Morate biti oprezni - u jednom potezu možete izgubiti novac, posao i ostati dužni državi", upozorava Lari Luksenberg, sertifikovani finansijski planer.

Šta sve može da vas sačeka nakon otkaza

Nakon otpuštanja, zaposleni su uglavnom fokusirani na pregovore o otpremnini, traženje novog posla i lične obaveze. Međutim, kako ističe Vende Smit iz kompanije BambooHR, važno je proveriti sve prethodno potpisane ugovore i beneficije.

"Kada ste otpušteni, to je stresan trenutak i možda ne razmišljate jasno. Sve što dugujete obično proizlazi iz nekog ugovora", navodi Smit.

To uključuje različite programe i pogodnosti- od plaćenog odsustva do kredita koje ste eventualno koristili kroz kompaniju.

Šta najčešće nećete morati da vraćate

Dobra vest za zaposlene jeste da kompanije u većini slučajeva ne zahtevaju povraćaj određenih beneficija kada su one inicirale prekid radnog odnosa.

Prema rečima Tesa Vajta, kompanije često izbegavaju dodatne finansijske zahteve kako bi smanjile rizik od sporova.

"Otpuštanja su osetljiva i rizična. Poslednje što kompanije žele jeste dodatni konflikt", objašnjava on.

Zbog toga se retko traži povraćaj sredstava za, na primer, školarine ili određene beneficije koje bi zaposleni inače morali da vrate da su sami dali otkaz.

Gde nastaju stvarni troškovi

Ipak, postoje situacije u kojima zaposleni mogu ostati bez dela zarade ili čak dugovati novac, piše Si-En-Bi-Si (CNBC).

Jedan od najčešćih slučajeva je prekoračenje plaćenog odsustva. Ako je zaposleni koristio više slobodnih dana nego što je imao pravo, poslodavac može taj iznos odbiti od poslednje plate.

Drugi značajan rizik odnosi se na pozajmice iz penzionih fondova. U slučaju prestanka radnog odnosa, ceo dug može dospeti na naplatu u kratkom roku.

Ako se kredit ne vrati na vreme, preostali iznos se tretira kao prihod, što znači da zaposleni mora da plati porez, ali i dodatnu kaznu ukoliko ne ispunjava uslove za povlačenje sredstava.

Finansijski udar u najosetljivijem trenutku

Upravo kombinacija gubitka prihoda, dodatnih troškova i poreskih obaveza može stvoriti ozbiljan finansijski pritisak u trenutku kada su zaposleni najranjiviji.

Zato stručnjaci savetuju da se, odmah po dobijanju otkaza, detaljno pregledaju svi ugovori, beneficije i potencijalne obaveze.

U suprotnom, odlazak iz firme može se pretvoriti u mnogo veći finansijski problem nego što se na prvi pogled čini.

