Svetsko prvenstvo 2026. je tek počelo, a već je jasno da će oboriti rekorde ne samo u gledanosti i posećenosti već i u zaradi i ekonomskim efektima.

Fudbal je odavno prestao da bude samo igra, danas je to i unosan posao. I retko su fudbal i ekonomija bili tako usko povezani kao sada, piše Večernji list.

Procene pokazuju da će ukupni prihodi FIFA od ovog turnira iznositi oko 13 milijardi dolara, uključujući televizijska prava, karte i sponzorstva. Veći deo toga ostaje krovnoj fudbalskoj federaciji, ali će dobro zaraditi i svi učesnici.

Ovog puta, FIFA je pripremila 727 miliona dolara za sve reprezentacije, što je veliki skok u odnosu na Katar 2022, kada je nagradni fond bio 440 miliona dolara. Pobednik će zaraditi 50 miliona, drugoplasirani tim 33 miliona, trećeplasirani 29 miliona, a četvrtoplasirani 27 miliona.

Čak će i timovi koji rano završe dobiti 10,5 miliona, dovoljno da pokriju troškove priprema i putovanja, a deo novca će otići federacijama, koje zatim raspodeljuju bonuse igračima prema internim sporazumima i propisima, a deo ulažu u omladinske objekte i infrastrukturu. Oko 355 miliona dolara se takođe raspodeljuje fudbalskim klubovima čiji su igrači učestvovali na prvenstvu.

Gradovi domaćini, poput onih u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, imaju koristi od turnira kroz turiste, popunjenost hotela, restorane i prevoz. Ali troškovi organizacije - bezbednost, logistika i pripreme stadiona - često premašuju prihode, pa lokalne vlasti ne zarađuju uvek koliko bi očekivale, a neki gradski čelnici su već izrazili svoje nezadovoljstvo.

Međutim, za ljude u gradovima to znači više posla i povećan promet u prodavnicama i restoranima tokom turnira, kao i kratkoročno povećanje zaposlenosti.

Kao što obično biva, neće svi zaraditi novac, čak 65 hiljada volontera je bilo angažovano na turniru, ali uprkos činjenici da neće dobiti novac, sama mogućnost da prisustvuju tako velikom takmičenju očigledno je bila veoma veliki mamac, jer se više od 2 miliona ljudi iz 220 zemalja u početku prijavilo za volontiranje.

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