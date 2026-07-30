Oznaka "hitna prodaja" jedna je od prvih stvari koja privuče pažnju kupaca stanova i kuća. Mnogi odmah pomisle da vlasnik želi brzo da proda nekretninu i da postoji mogućnost kupovine po ceni znatno nižoj od tržišne, piše Kurir.

Međutim, agenti za nekretnine upozoravaju da stvarnost nije tako jednostavna.

Hitna prodaja ponekad zaista može biti odlična prilika za kupca, ali isto tako može biti samo način da oglas privuče više zainteresovanih ili znak da sa nekretninom postoji određeni problem.

Zašto vlasnici prodaju nekretnine „hitno“?

Prema iskustvu agenata, hitne prodaje nisu retkost, posebno na velikim tržištima poput Beograda.

Razlozi zbog kojih vlasnici žure sa prodajom najčešće nisu dramatični finansijski problemi.

U praksi se često dešava da vlasnik:

već kupi drugu nekretninu i treba mu novac,

seli se zbog posla ili životnih okolnosti,

želi brzo rešavanje porodične imovine,

ulaže novac u drugi posao,

deli imovinu nakon razvoda ili nasledstva.

Predrag Nikolić, vlasnik agencije za promet nekretnina, objašnjava da su među čestim razlozima i zatvaranje kredita, nasledstvo i rešavanje odnosa između više suvlasnika.

„Kod razvoda i porodičnih podela hitnost često nije samo finansijska, već i emotivna. Ljudi žele da zatvore jedno poglavlje i nastave dalje“, navodi Nikolić.

„Hitno“ ne znači automatski nižu cenu

Najveća greška kupaca je očekivanje da će svaka nekretnina sa oznakom „hitno“ biti značajno jeftinija.

Stručnjaci upozoravaju da mnogi prodavci ovu oznaku koriste kako bi povećali broj poziva, iako je cena već formirana prema tržišnim uslovima.

Ako je stan na dobroj lokaciji, pravno čist, kvalitetan i realno procenjen, vlasnik često nema razlog da ga prodaje ispod vrednosti samo zato što želi brzu prodaju.

„Kupci mogu da prođu povoljnije, ali ne uvek onoliko koliko očekuju“, kaže Nikolić.

Kada hitna prodaja zaista može biti dobra prilika?

Najveće mogućnosti za povoljnu kupovinu javljaju se kada se poklopi više okolnosti.

Na primer:

vlasniku je novac potreban u kratkom roku,

nekretnina zahteva renoviranje,

lokacija nije među najtraženijima,

postoji više suvlasnika,

prodavac želi brzo rešavanje imovinskog pitanja.

U takvim situacijama kupac može imati veću pregovaračku poziciju i postići cenu ispod proseka.

Najjeftiniji stanovi često kriju najveće rizike

Stručnjaci posebno upozoravaju kupce da ne dozvole da ih niska cena natera da preskoče proveru dokumentacije.

Kada je cena značajno niža od tržišne, razlog mogu biti:

nerešeni vlasnički odnosi,

hipoteke,

tereti na nekretnini,

problemi sa legalizacijom,

prodaja preko punomoćnika,

komplikacije oko iseljenja.

U želji da „ne propuste priliku“, kupci često naprave grešku i ne provere sve detalje pre nego što daju kaparu.

Šta obavezno proveriti pre kupovine?

Kod hitnih prodaja stručnjaci savetuju da kupci obavezno provere:

vlasnički list i podatke u katastru,

da li postoje tereti ili hipoteke,

ko je stvarni vlasnik nekretnine,

da li prodavac ima pravo da proda nekretninu,

rok za iseljenje,

kompletnu dokumentaciju.

Oznaka „hitno“ može biti prednost za kupca, ali nije garancija povoljne kupovine.

Najvažnije pravilo: proveriti pre nego što se odluči

Hitna prodaja može doneti odličnu priliku, ali samo ako kupac zna šta kupuje.

Stručnjaci poručuju da ovu oznaku ne treba posmatrati kao dokaz da je nekretnina jeftina, već kao razlog da se detaljnije istraži zašto vlasnik želi brzu prodaju.

Dobra prilika postoji, ali do nje se dolazi proverom, a ne samo atraktivnim naslovom oglasa.

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