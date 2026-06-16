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Prvi put u istoriji - Od stajskog đubriva stvorili su gorivo za avione

Kompanija Circularity Fuels saopštila je da je proizvela avionsko gorivo koje ispunjava ASTM standarde direktno iz stočarskog otpada.

Autor:  Stanko Stamenković
16.06.2026.08:46
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Prvi put u istoriji - Od stajskog đubriva stvorili su gorivo za avione
Foto: schusterbauer.com / Shutterstock.com
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Time se otvara potencijalno novo tržište za farmere koji se bave proizvodnjom mleka. Ovaj kalifornijski startap tvrdi da je pronašao jeftiniji način za pretvaranje zapostavljenog poljoprivrednog otpada u održivo avionsko gorivo, što bi moglo da otvori novi put avio-kompanijama koje nastoje da ispune ciljeve smanjenja emisije štetnih gasova.

Circularity Fuels je objavio da je uspešno završio ono što opisuje kao prvu kompletnu konverziju sirovog poljoprivrednog biogasa u održivo avionsko gorivo (SAF) na svetu. Tokom šestomesečnog pilot-projekta, gas bogat metanom, dobijen iz digestora za stajnjak na jednoj farmi mlečnih krava u Kaliforniji, pretvoren je u mlazno gorivo koje zadovoljava ASTM standarde za komercijalnu avijaciju, piše Interestingengieneering.

Ovo dostignuće moglo bi da promeni ekonomsku računicu proizvodnje SAF-a. Kompanija procenjuje da bi komercijalna postrojenja zasnovana na njenoj tehnologiji koštala približno pet puta manje od sličnih postrojenja koja se trenutno razvijaju u Evropi.

Pretvaranje otpada u gorivo

Demonstracija je sprovedena na farmi mlečnih krava u blizini Madera u Kaliforniji, na kojoj se nalazi više od 5.000 grla stoke. Kao i mnoge slične farme širom zemlje, i ova proizvodi biogas pomoću digestora za stajnjak. Veliki deo tog gasa često ostaje neiskorišćen ili se ispušta u atmosferu.

Sistem kompanije Circularity pretvara taj otpadni tok direktno u avionsko gorivo na samoj farmi. Prema navodima kompanije, pilot-postrojenje radilo je neprekidno hiljadama sati koristeći netretirani biogas sastavljen od približno 65 odsto metana i 35 odsto ugljen-dioksida. U procesu je proizvedeno mlazno gorivo koje se može mešati sa konvencionalnim gorivom Jet-A u udelu do 50 procenata.

Sistem kombinuje dva modularna reaktora projektovana za decentralizovanu primenu. Elektrifikovani reaktor za bi-reformiranje pretvara sirovi gas u sintetski gas, dok kompaktni Fišer–Tropšov reaktor (Fischer-Tropsch) taj gas pretvara u tečne ugljovodonike pogodne za upotrebu u avijaciji. Circularity navodi da je tokom testiranja njihov reaktor ostvario stopu konverzije metana veću od 98 odsto i stopu konverzije ugljen-dioksida veću od 90 odsto.

Jeftiniji put do održivog avionskog goriva

Održivo avionsko gorivo i dalje je u veoma ograničenim količinama širom sveta. Trenutna proizvodnja zadovoljava manje od jedan odsto globalne potražnje. Većina današnjeg SAF-a proizvodi se od iskorišćenog jestivog ulja.

Kritičari upozoravaju da ograničene zalihe sirovina i zavisnost od uvoza umanjuju dugoročni potencijal takvog pristupa. Alternativna rešenja, poput sintetičkih e-goriva proizvedenih korišćenjem električne energije (power-to-liquid), takođe se suočavaju sa ekonomskim izazovima zbog rasta cena električne energije. Circularity smatra da poljoprivredni biogas predstavlja praktičniju opciju.

Kompanija procenjuje da bi komercijalna postrojenja mogla da koštaju manje od 100.000 dolara po barelu dnevnog proizvodnog kapaciteta. Takva ekonomika mogla bi da omogući da SAF proizveden iz otpada sa farmi mlečnih krava bude cenovno konkurentan klasičnom avionskom gorivu dobijenom iz fosilnih goriva.

„Najteži deo ovog sektora nikada nije bio projektovanje teorijskog postrojenja koje može da proizvodi SAF“, rekao je dr Stiven Biton, osnivač i izvršni direktor Circularity Fuels-a. „Pravi izazov bio je dokazati da se to može raditi kontinuirano, koristeći stvarni biogas i po ceni koja ima ekonomskog smisla.“

On je dodao da je kompanija sada demonstrirala tehnologiju koristeći „stvarnu sirovinu sa stvarne farme mlečnih krava“.

Potencijal za negativan ugljenični otisak

Prema internoj analizi životnog ciklusa koju je sprovela kompanija, ovo gorivo moglo bi da ostvari ugljenični intenzitet od minus 350,7 grama ekvivalenta ugljen-dioksida po megadžulu energije prema regulatornom okviru Kalifornije. Takav rezultat proizlazi iz činjenice da proces hvata metan koji bi inače bio ispušten u atmosferu. Metan tokom kraćih vremenskih perioda zadržava znatno više toplote od ugljen-dioksida.

Krejg Hartman iz kompanije Hartman Engineering izjavio je da farme mlečnih krava godinama nisu imale praktičan način da unovče biogas bez velikih ulaganja u infrastrukturu za prečišćavanje gasa.

„Circularity je prvi tim koji sam video da uzima sirovi biogas direktno iz digestora i pretvara ga u gotovo avionsko gorivo na licu mesta“, rekao je Hartman.

Nakon uspešnog pilot-projekta, Circularity planira da započne izgradnju svog prvog komercijalnog postrojenja 2027. godine. Kompanija cilja pre svega regione sa razvijenim stočarstvom i poljoprivredom širom Sjedinjenih Američkih Država, dok istovremeno istražuje mogućnosti širenja u Latinskoj Americi i Evropi.

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