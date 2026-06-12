Takođe, ove godine prvi put se Svetsko prvenstvo održava u tri zemlje (Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku), u rekordnih 16 gradova, i prvi put će na njemu nastupiti fudbaler milijarder, zapravo dvojica. Kristijano Ronaldo (Cristiano Ronaldo) će predvoditi Portugal, a 38-godišnji Lionel Mesi (Lionel Messi) Argentinu, piše Forbes.



S obzirom na astronomske cene ulaznica, milijarderi bi mogli biti jedini koji mogu priuštiti odlazak na utakmice. FIFA je nedavno ponudila ulaznicu za finale 19. jula na stadionu MetLife u Nju Džersiju po cijeni od 32.970 dolara.



To je trostruko više nego tokom prodaje u aprilu i više od 20 puta skuplje od ekvivalentne ulaznice za finale Svetskog prvenstva 2022. u Kataru.



Čak bi i najbogatiji ljudi u svetu mogli dvaput da razmisle pre kupovine na sekundarnom tržištu. U aprilu je FIFA, odnosno platforma za preprodaju nudila četiri mesta za finale po ceni od nešto manje od 2,3 miliona dolara po ulaznici.

Lista najplaćenijih igrača Svetskog prvenstva

300 miliona dolara – Kristijano Ronaldo (Cristiano Ronaldo)



Ronaldo nije samo najplaćeniji fudbaler u svetu, već i sportista s najvećim prihodima među svim sportovima i ovu titulu drži već četiri godine zaredom.



Procenjenih 300 miliona dolara koje je portugalski napadač zaradio u poslednjih 12 meseci izjednačava ga sa bokserom Flojdom Mejvederom Mlađim (Floyd Mayweather Jr). Takođe je jedini sportista koji je tokom aktivne karijere premašio dve milijarde dolara ukupne zarade.



Sve to dovodi do neto bogatstva koje Forbes danas procenjuje na 1,2 milijarde dolara, čime je Ronaldo jedan od samo četvorice aktivnih sportista milijardera.



Na svoje šesto Svetsko prvenstvo dolazi i dalje tražeći titulu svetskog prvaka – redak trofej koji mu nedostaje u kolekciji dostojnoj statusa jednog od najvećih igrača svih vremena.



U turnir ulazi u dobroj formi. Prošlog mjeseca pomogao je Al-Nasru da osvoji titulu prvaka Saudijske Pro lige, prvu otkako je stigao na Bliski istok 2023.

140 miliona dolara – Lionel Mesi (Lionel Messi)

Državljanstvo: Argentina | Godine: 38 | Prihodi na terenu: 70 miliiona dolara • Prihodi van terena: 70 miliona dolara



Poput svog dugogodišnjeg rivala Ronalda, Mesi se nedavno pridružio Forbes listi svetskih milijardera s procijenjenim bogatstvom od 1,1 milijardu dolara. Takođe će, poput Ronalda i meksičkog golmana Giljerma Očoe (Guillermo Ochoa), nastupiti na svom šestom Svjetskom prvenstvu, što je rekord.



Dok Argentina pokušava da ponovi uspjeh iz 2022. i osvoji četvrtu titulu svetskog prvaka, zvezda Inter Majamija, koji 24. juna puni 39 godina, mogao bi da postavi još jedan rekord. Postigne li četiri gola ovog ljeta, prestigao bi Miroslava Klozea (Miroslav Klose) i njegovih 16 pogodaka i postao najbolji strelac u istoriji Svetskih prvenstava.



Bez obzira na učinak na terenu, Mesi će biti jedno od zaštitnih lica marketinških kampanja vezanih uz prvenstvo. Pojaviće se u novim reklamama za Adidas.

95 miliona dolara – Kilian Mbape

Državljanstvo: Francuska | Godine: 27 | Prihodi na terenu: 70 miliona dolara • Prihodi van terena: 25 miliona dolara



Iako je nastupio na tri Svetska prvenstva manje od Mesija, Mbape zaostaje za njim samo jedan pogodak na listi najboljih strelaca turnira.



Isti instinkt pred golom koji ga je učinio najboljim strelcem Lige prvaka u sezoni 2025/26. za Real Madrid pokazivao je i na svetskim prvenstvima.



Napadač koji je Francusku odveo do titule svetskog prvaka 2018. sa samo 19 godina, a četiri godine kasnije ponovo igrao finale, već je jedan od komercijalno najatraktivnijih fubalera svijeta. Novi uspjeh ovog ljeta mogao bi dodatno da proširi njegov portfelj sponzora.



Uoči prvenstva predstavio je promotivnu saradnju s hotelskim lancem Fairmont Hotels & Resorts te postao ambasador i investitor zdravstvenog osiguravatelja Alan.

Ko je još na listi najplaćenijih igrača

80 miliona dolara – Erling Haland (Erling Haaland)

Državljanstvo: Norveška | Godine: 25 | Prihodi na terenu: 60 miliona dolara • Prihodi van terena: 20 miliona dolara



Haland je prošle godine potpisao unosno produženje ugovora s Mančester Sitijem (Manchester City), ali to nije zaustavilo interes Real Madrida.



Preduzetnik Enrike Rikuelme (Enrique Riquelme) prošle nedjelje je čak obećao da će dovesti norveškog napadača ako bude izabran za predsjednika španskog kluba. Mančester Siti odgovorio je pretnjom tužbom.



Za sada se Haland može usredsrijediti na Svetsko prvenstvo, prvo za Norvešku od 1998, dvije godine prije njegovog rođenja.



“Pod velikim sam pritiskom, ali volim pritisak”, rekao je nedavno. “I ja bih vršio veliki pritisak na Erlinga Halanda da nijesam Erling Haland.”

60 miliona dolara – Vinisijus Junior (Vinicius Jr.)

Državljanstvo: Brazil | Godine: 25 | Prihodi na terenu: 40 miliona dolara • Prihodi van terena: 20 miliona dolara



Možda pod uticajem razočaravajuće sezone Real Madrida, Vinisijus je više puta umanjivao izglede Brazila na ovom prvenstvu.



U februaru je u jednom razgovoru istakao Argentinu, Portugal, Španiju i Francusku kao glavne favorite, a u martu je ponovio da Brazil ne bi trebalo smatrati prvim favoritom.



Dok Brazil pokušava da prekine 24-godišnji post bez titule svetskog prvaka, on se možda raduje i drugačijem takmičenju. Fanovi su primetili da se u novoj Najki (Nike) reklami nakratko prikazuje njegov lik u video igri Fortnajt (Fortnite), iako saradnja još nije službeno predstavljena.

55 miliona dolara – Mohamed Salah

Državljanstvo: Egipat | Godine: 33 | Prihodi na terenu: 35 miliona dolara • Prihodi van terena: 20 miliona dolara



Nakon devet sezona, 257 golova i dvije titula prvaka Engleske s Liverpulom, Salah odlazi iz kluba. Krilni napadač, koji 15. juna puni 34 godine, u martu je postigao dogovor o prevremenom raskidu ugovora, što mu omogućava da ovog leta kao slobodan igrač potpiše za novi klub.



Za sada se “egipatski kralj”, kome se pripisuje smanjenje islamofobije u Liverpulu, može posvetiti vođenju svoje reprezentacije na četvrtom Svetskom prvenstvu. Egipat je rekordnih sedam puta osvojio Afrički kup nacija, ali nikada nije pobedio na utakmici Svetskog prvenstva. Taj bi niz mogao završiti u grupi G protiv Belgije, Irana i Novog Zelanda.

54 miliona dolara – Sadio Mané

Državljanstvo: Senegal | Godine: 34 | Prihodi na terenu: 50 miliona dolara • Prihodi van terena: 4 miliona dolara



Mané je ove godine osvojio dva velika trofeja, ali samo je jedan ostao u njegovu vlasništvu.



Pre nego što je s Ronaldom osvojio saudijsko prvenstvo s Al Nassrom, predvodio je Senegal do pobede u finalu Afričkog kupa nacija u decembru. Međutim, titula je oduzeta dva meseca kasnije nakon što su senegalski igrači napustili teren u znak protesta zbog dosuđenog jedanaesterca za Maroko.



Sjajan nastup na Svetskom prvenstvu mogao bi Senegalu da donese prvi plasman u četvrtfinale nakon 24 godine, a Manéu i nove ponude, budući da mu ugovor s Al Nassrom navodno ističe krajem mjeseca.

44 miliona dolara – Džud Belingem (Jude Bellingham)

Državljanstvo: Engleska | Godine: 22 godine | Prihodi na terenu: 29 miliona dolara • Prihodi izvan terena: 15 miliona dolara



Uz Mbapea i Vinicijusa Belingem je jedan od trojice igrača s ove liste koji nastupaju za Real Madrid. Iako još nije navršio 23 godine, imao je važnu ulogu za Englesku na Svetskom prvenstvu 2022.



U utakmici protiv Irana postao je drugi najmlađi strijelac u istoriji engleske reprezentacije na svetskim prvenstvima, a u osmini finala upisao je asistenciju.



Takvi nastupi otvorili su mu put prema transferu iz Borusije Dortmund u Real Madrid vrednom više od 100 miliona dolara.



Ipak, engleski selektor Tomas Tučel (Thomas Tuchel) ove nedelje je izjavio da će Belingam morati da se izbori za mesto u sastavu jer reprezentacija ima “14 ili 15 potencijalnih prvotimaca”.

43 miliona dolara – Lamin Jamal (Lamine Yamal)

Državljanstvo: Španija | Godine: 18 godina | Prihodi na terenu: 33 miliona dolara • Prihodi van terena: 10 miliona dolara



Jamal je zbog povrede zadnje lože propustio završnicu Barselonine šampionske sezone u La Ligi. Iako se krajem maja vratio treninzima reprezentacije, Barselona je navodno postavila stroge uslove za njegov nastup na Svetskom prvenstvu.



Prema pisanju španskog lista AS, u prvoj utakmici protiv Zelenortskih Otoka trebao bi da igra samo 15 minuta kao zamena, a protiv Saudijske Arabije najviše sat vremena.



Ipak, fanovi će ga često viđati na ekranima. U decembru je potpisao sponzorski ugovor s American Eagleom, a pojavljuje se i u kampanjama Koka-Kole (Coca_Cola), Mekdonaldsa (McDonald’s), Powerade-a i Vise vezanim za Svjetsko prvenstvo.

41 milion dolara – Hari Kejn (Harry Kane)

Državljanstvo: Engleska | Godine: 32 | Prihodi na terenu: 29 miliona dolara • Prihodi van terena: 12 miliona dolara



Kejn je jedini među 11 najplaćenijih igrača Svjetskog prvenstva koji klupski fudbal igra u nemačkoj Bundesligi, kao napadač Bajerna iz Minhena. Ujedno je i najbolji strelac u istoriji Engleske reprezentacije sa 79 pogodaka u 113 nastupa.



Ovog leta pokušaće da nadmaši drugo mesto koje je Engleska osvojila na Evropskom prvenstvu 2024, gde je podelio Zlatnu kopačku kao najbolji strelac turnira.



Da je spreman za veliko takmičenje pokazao je pogotkom protiv Novog Zelanda u prvoj pripremnoj utakmici za Svetsko prvenstvo. Time je u 2026. godini stigao do 32 gola za klub i reprezentaciju, čak 14 više od bilo kojeg drugog igrača u svijetu, prema podacima ESPN-a.

Na začelju liste najplaćenijih igrača….

38 miliona dolara – Nejmar da Silva (Neymar da Silva)

Državljanstvo: Brazil | Godine: 34 | Prihodi na terenu: 10 miliona dolara • Prihodi van terena: 28 miliona dolara



Nejmar se još oporavlja od povrede lista zbog koje je propustio pripremne utakmice za Svetsko prvenstvo. Brazilski selektor Karlo Anćeloti nedavno je izjavio da će se i u slučaju potpunog oporavka morati boriti za minutažu s Vinisijusom Mlađim i Rafinjom (Raphinha).



Uprkos tome, Nejmar uživa veliko poštovanje. Brazil mu je dodelio legendarnu desetku za ovogodišnji turnir, čime će postati jedini Brazilac koji je broj 10 nosio na četiri Svetska prvenstva. Pre njega taj dres su na svetskim prvenstvima nosile legende poput Pelea, Zica, Rivalda, Ronaldinja (Ronaldinho) i Kake.



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