On je naveo da će Vertikalni gasni koridor povezati Grčku, Bugarsku, Rumuniju, Moldaviju, Ukrajinu, Mađarsku, Slovačku i Srbiju, sa ciljem diverzifikacije izvora i pravaca snabdevanja prirodnim gasom u regionu, prenosi grčka televizija Antena.



Grčki ministar je istakao da se o tom koridoru je razgovaralo i 10. jula u Atini na sastanku predstavnika grčkog operatera prenosa prirodnog gasa DESFA, operatera prenosnih sistema iz zemalja Vertikalnog koridora, Grčke, Bugarske, Mađarske, Ukrajine, Rumunije, Severne Makedonije i Srbije, kao i kompanija Gastrade i ICGB.



Istakao je da su "i Srbija i Severna Makedonija došle na ministarski sastanak i izrazile želju da učestvuju".



"Pre deset dana smo se ponovo ovde sastali sa operaterima, a u septembru je veoma verovatno da će biti potpisani sporazumi sa operaterima iz Severne Makedonije i Srbije o njihovom učešću u Vertikalnom koridoru", rekao je Papastavru.



Napomenuo je da je Grčka već energetsko čvorište regiona, objasnišvi da je ranije u njegovu zemlju ulazilo šest milijardi kubnih metara prirodnog gasa, sve namenjeno potrošnji, a da sada "ulazi 17 milijardi kubnih metara, od kojih šest ostaje, a 11 ide gore", ka severu.



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