- Sve smo to planirali godinama, ali nikako da skupimo dovoljno novca. Primamo dečiji dodatak i nije bilo realno da izdvojimo nekoliko hiljada evra za renoviranje. Ove godine uspeli smo da uradimo skoro sve što smo želeli. Zamenili smo stolariju i obnovili fasadu. I sve to za manje od 500 evra - priča Jelena.

Dok je ona bila sa decom na moru kod svojih roditelja, suprug je bio kod kuće sa majstorima. Novac koji je bio problem, tih 4.500 evra, dobili su od države. Iskoristili su subvencije koje daju država i lokalna samouprava i tako su pokrili 90 posto troškova.

Jelena nije jedina koja je na ovaj način sredila svoj dom. Postoje različiti programi koje država nudi pre svega mama da dođu do svog krova nad glavom. Kada je reč o subvencijama za renoviranje kuće postoji nekoliko varijanti. U nekim slučajevima umesto vas država će platiti 65 odsto radova, a postoje i opcije kada vi plaćate samo 10 odsto, a preostalih 90 odsto ide na račun države. Tu pogodnost je iskoristila i Jelena, a mi vam donosimo detaljan vodič kroz subvencije koje će vam olakšati renoviranje kuće ili stana.

Ko dobija najviše para

Najveću pomoć ostvaruju energetski ugroženi kupci. oni plaćaju samo 10 odsto cene, ostalih 90 odsto sredstava daje država. Evo o kojim kategorijama je reč:

- korisnici novčane socijalne pomoći

- korisnici dečijeg dodatka

- domaćinstva sa niskim prihodima po članu

Sredite krov, ugradite kotao

Svi ostali građani takođe imaju mogućnost da uz subvencije povoljno renoviraju svoje domove. Konkretno, za zamenu starog kotla država najčešće finansira polovinu ukupne cifre, ali ukoliko se ova mera kombinuje sa izolacijom ili zamenom stolarije, subvencija raste na 65 odsto. Evo šta to podrazumeva:

- postavljanje termoizolacije na fasadu i krov

- zamenu stare stolarije novim energetski efikasnim prozorima i vratima

- ugradnju modernog sistema grejanja, poput toplotne pumpe ili kotla na gas ili pelet

- postavljanje solarnih panela ili solarnih kolektora za toplu vodu



Najveći iznosi koji se mogu dobiti razlikuju se u zavisnosti od sistema koji se ugrađuje. Za toplotne pumpe pomoć može da dostigne do 250.000 dinara, za kotlove na pelet do 110.000 dinara, dok za kotlove na gas država daje do 85.000 dinara.

Dva uslova za dobijanje subvencije

Zahtev za sticanje ovog statusa podnosi se u opštini u kojoj građani imaju prebivalište. Najvažnije je da ne čekate raspisivanje konkursa. Pre nego što podnesete zahtev, proverite da li je kuća legalizovana ili se nalazi u postupku ozakonjenja, jer je to jedan od osnovnih uslova za konkurisanje.



Potrebno je i da prikupite predračune od izvođača radova koji se nalaze na listi koju objavljuje lokalna samouprava, kao i da pripremite dokaz da se objekat koristi za stanovanje, odnosno da postoji redovna potrošnja električne energije.



Kada konkurs bude raspisan, kompletna dokumentacija može odmah da se preda. Važno je da znate da su javni pozivi uglavnom otvoreni oko mesec dana, ali se u praksi često zatvaraju i ranije kada se raspoloživa sredstva potroše.



Zbog toga je dobra priprema jedan od najvažnijih koraka, jer građani koji prvi predaju kompletnu dokumentaciju imaju najveće šanse da dobiju subvenciju, piše Espreso.

Stolarija, pa fasada

Prema dostupnim podacima, najveće interesovanje već godinama vlada za zamenu stare stolarije.



Novi PVC ili aluminijumski prozori i vrata brzo smanjuju gubitke toplote, eliminišu promaju i odmah donose niže račune za grejanje. Ova investicija je znatno pristupačnija od kompletne rekonstrukcije fasade ili ugradnje toplotne pumpe, pa se građani za nju najlakše odlučuju.



Termoizolacija fasade daje odlične rezultate u uštedi energije, naročito kada se radi zajedno sa novim prozorima.



Zamena starih kotlova na ugalj i drva podrazumeva prelazak na nove sisteme na gas ili pelet, posebno u mestima gde postoji razvijena gasna mreža.



Solarni paneli: Iako je procedura nešto složenija zbog prijave i dobijanja statusa kupca-proizvođača električne energije, mnogi se odlučuju za ovu investiciju jer dugoročno donosi velike uštede i veću energetsku nezavisnost.



Najveći broj građana odlučivao se za kombinovanje radova. Na taj način dobili su više novca, a istovremeno rešili su nekoliko problema. Uz sve to račune za energiju su im bili značjnao niži. Sve u svemu, vredi iskoristiti šansu.



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