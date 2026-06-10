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Finansijska noćna mora - cena piva na Mundijalu ide i do 18 dolara, flašica vode oko 9 

Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026. još uvek nije počelo, a paprene cene ulaznica i astronomske cene pića već izazivaju sve veće nezadovoljstvo među navijačima.

Autor:  Biljana Delibašić
10.06.2026.15:16
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Finansijska noćna mora - cena piva na Mundijalu ide i do 18 dolara, flašica vode oko 9 
Foto: Shutterstock
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Fudbal se oduvek smatrao sportom za narod, ali čini se da se ta ideja izgubila negde između FIFA-inih luksuznih kancelarija i mlake limenke piva koja se na stadionu na Floridi prodaje za neverovatnih 18 dolara.

Kontroverza oko cena uzima maha i pre nego što se lopta zakotrljala, a navijači koji su mesecima planirali putovanje sada se suočavaju sa finansijskom realnošću koju je teško prihvatiti.

Hladan tuš na prijateljskoj utakmici

Pravi pokazatelj onoga što čeka navijače dogodio se tokom prijateljske utakmice Engleske i Novog Zelanda na stadionu Rejmond Džejms (Raymond James) na Floridi. Nakon meča, u kojem je Engleska slavila sa 1:0 golom Harija Kejna (Harry Kane), mnogi su poželeli osveženje, ali ih je dočekao cenovni šok.

Cenovnik sa stadiona koji je zaprepastio javnost:

- Obično pivo u limenci: 16,75 dolara (14,47 evra)

- Premijum pivo: 18 dolara (15,55 evra)

- Flašica vode: 8,75 dolara (7,56 evra)

Kada je novinar Majk Kigen podelio fotografiju cenovnika na društvenim mrežama, reakcije su bile burne, a sve se glasnije govori o tome da je turnir postao isključivo sredstvo za otimanje novca, piše britanski The Sun.

Iskustvo za odabrane?

Za milione navijača koji će prvenstvo pratiti iz udobnosti svojih domova ili lokalnih kafića, SP 2026. ostaće spektakl u kojem se uživa sa sigurne udaljenosti – i geografski i finansijski, navodi Open magazin.

Onima koji se ipak odluče na putovanje u Severnu Ameriku, ovo će bez sumnje biti iskustvo koje se pamti ceo život. Međutim, ostaje otvoreno pitanje da li je to iskustvo zaista vredno cene koju FIFA i američki domaćini traže za njega.

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