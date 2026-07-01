FIFA zarađuje novac od Svetskog prvenstva prvenstveno kroz prodaju televizijskih i digitalnih prava na prenos, koja predstavljaju njen najveći izvor prihoda.

Pored toga, FIFA ostvaruje značajne prihode od sponzorskih ugovora sa globalnim partnerima, prodaje marketinških prava, licenciranja brendova i zaštitnih znakova, kao i od prodaje karata i paketa za ugostiteljstvo. Dodatni prihod dolazi od prodaje suvenira, video igara i drugih proizvoda koji koriste obeležja takmičenja.

Zahvaljujući globalnoj gledanosti od milijardi ljudi, FIFA ostvaruje milijarde dolara prihoda tokom svakog ciklusa Svetskog prvenstva.

Domaćini Svetskog prvenstva zarađuju novac na drugačiji način. Njihova korist dolazi prvenstveno kroz povećanu potrošnju stranih navijača na smeštaj, hranu, prevoz, kupovinu i zabavu.

Hoteli, restorani, prodavnice, avio-kompanije i druge uslužne delatnosti takođe ostvaruju prihod, dok država i lokalne vlasti prikupljaju dodatne poreze od povećane ekonomske aktivnosti.

Organizacija prvenstva može podstaći nova ulaganja u infrastrukturu, povećati međunarodno priznanje zemlje i doprineti turizmu i investicijama na duži rok, piše DW.

Međutim, domaćini često ulažu ogromne količine novca u stadione, saobraćajnu infrastrukturu i bezbednost, pa konačni finansijski bilans zavisi od toga da li će dugoročne koristi nadmašiti troškove organizacije.

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