Međutim, izlazak kompanije na berzu neće koristiti samo Masku i drugim visokim rukovodiocima. Značajan deo koristi dobiće i zaposleni.

Prema analizi sajta Hill.com, koju prenosi Njujork tajms, više od 4.400 sadašnjih i bivših zaposlenih u SpaceXu verovatno će postati milioneri kada kompanija izađe na berzu 12. juna. Još impresivnije, očekuje se da će oko 400 njih posedovati bogatstvo od 100 miliona dolara ili više. I ne radi se samo o ljudima iz vrha kompanije.

Kafeterija puna milionera

Među zaposlenima koji bi mogli da steknu bogatstvo koje menja život ima i radnika plaćenih po satu koji su radili na lansirnim lokacijama. Novinarka Blumberga Džesika Karl to je opisala još slikovitije, napisavši da će kafeterija SpaceX-a uskoro biti puna milionera.

„Pretpostavljam da je sada prekasno da promenim karijeru i postanem radnik u uslužnim delatnostima u Braunsvilu u Teksasu“, našalila se Karl, pozivajući se na objavu na internetu u kojoj se navodi da se očekuje da će IPO SpaceX-a stvoriti 4.000 novih milionera, uključujući i neke radnike u kafeteriji čiji paketi naknada uključuju opcije na akcije kompanije.

To možda zvuči neverovatno. Ali istovremeno otkriva jednu od najmoćnijih lekcija o stvaranju bogatstva u Americi: posedovanje pravog sredstva može promeniti život.

Jedan od primera je Trevor Hajs, koji se pridružio SpaceX-u nakon završetka fakulteta, uprkos tome što su njegovi roditelji želeli da prihvati ono što su smatrali stabilnijim poslom u kompaniji General Electric.

Hajs je proveo 12 godina u SpaceX-u i kroz svoj rad kao inženjer za lansiranja prikupio više od 100.000 akcija kompanije. Po očekivanoj IPO ceni od 135 dolara po akciji, taj paket bi vredeo najmanje 13,5 miliona dolara.

„Razmere svega ovoga su neverovatne“, rekao je Hajs.

Danas, sa 37 godina, smatra sebe polupenzionisanim.

Naravno, većina Amerikanaca nikada neće raditi u SpaceX-u. Takođe, većina kompanija nikada neće ostvariti IPO vredan 1,77 biliona dolara.

Akcije zlata vredne

Međutim, osnovna pouka nije vezana za rakete, satelite ili Maska. Reč je o vlasništvu. Plata može da pokrije račune. Povišica može da poboljša životni standard. Bonus može da pomogne pri velikoj kupovini. Ali vlasništvo je ono što ljudima daje pravo na udeo u rastu vrednosti.

Zaposleni u SpaceX-u svoj vlasnički udeo dobili su kroz naknade zasnovane na akcijama. Međutim, obični Amerikanci ne moraju da rade za naredni SpaceX da bi primenili isti princip.

„Najbolja stvar koju možete da uradite“, prema Vorenu Bafetu

Dugoročno ulaganje u rast američkih kompanija preko tržišta akcija tokom vremena stvorilo je ogromno bogatstvo — i ne morate biti osnivač firme, investitor rizičnog kapitala ili među prvim zaposlenima u kompaniji koja se pojavljuje jednom u generaciji da biste učestvovali u tome.

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