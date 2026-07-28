Zvanični Berlin iza zatvorenih vrata mapira trgovinske tokove, lance snabdevanja i podatke o kompanijama kako bi utvrdio u kojim oblastima Kina i dalje zavisi od evropske tehnologije, specijalizovanih komponenti i industrijskog znanja, navodi Blumberg pozivajući se na anonimne izvore upoznate sa tim procesom, prenosi Tanjug.



Među potencijalnim slabim tačkama navode se nemačke kompanije Trumpf i Karl Cajs (Carl Zeiss), čije tehnologije imaju važnu ulogu u proizvodnom lancu opreme za napredne poluprovodnike koju proizvodi holandski ASML.



Poseban fokus je na sektoru poluprovodnika, koji je postao jedno od ključnih područja globalnog tehnološkog nadmetanja zbog razvoja veštačke inteligencije.



Nemačka razmatra i druge oblasti u kojima Kina zavisi od evropskih dobavljača, uključujući napredne medicinske proizvode.



Nova nemačka strategija deo je šireg zaokreta Berlina ka ekonomskoj bezbednosti i smanjenju strateških zavisnosti.



Nemački zvaničnici naglašavaju da cilj nije prekid ekonomskih odnosa sa Kinom, već stvaranje boljih pregovaračkih pozicija.



Oni napominju da Kina zavisi od pojedinih evropskih tehnologija, a Evropa od kineskih sirovina i tržišta, tako da bi eventualni trgovinski sukob imao posledice za obe strane.



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