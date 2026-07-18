Zvanične ulaznice za utakmicu koja će biti odigrana u nedelju na stadionu MetLajf u Nju Džerziju više nisu dostupne na sajtu Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), ali se karte i dalje mogu pronaći preko platformi za preprodaju, prenosi RTVE.

Na jednom od najposećenijih američkih sajtova za preprodaju ulaznica StubHub, najjeftinija karta u petak je koštala oko 7.125 evra, dok je cena najskupljih mesta uz teren dostizala 83.639 evra.

Prema podacima platforme TickPick koje je objavio magazin Forbs, prosečna cena ulaznice za finale Mundijala 2026. iznosi oko 9.900 evra, što je više nego za najveće sportske događaje u Sjedinjenim Američkim Državama.

Rekordne cene za utakmicu godine

Prosečna cena ulaznice za finale Superboula iznosila je oko 8.225 evra, dok su karte za finale NBA lige bile u proseku oko 5.513 evra. Visoke cene izazvale su kritike navijača, ali i pojedinih sportskih zvaničnika. Predsednik Fudbalskog saveza Španije Rafael Luson kritikovao je politiku cena FIFA, ocenivši da takav pristup nije prihvatljiv.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da bi voleo da prisustvuje finalu, ali da ga ne bi platio po toj ceni.

"Naravno da bih voleo da idem, ali, iskreno, ne bih platio", rekao je on u intervjuu za Njujork post. FIFA je prvi put primenila sistem dinamičkog formiranja cena, kakav se koristi i kod velikih muzičkih događaja, gde vrednost ulaznice raste u zavisnosti od potražnje.

Za razliku od Mundijala u Kataru 2022. godine, kada je najskuplja kategorija ulaznica za finale koštala 1.600 dolara, FIFA ovog puta nije odredila maksimalnu cenu niti zabranila preprodaju.

Pored same ulaznice, navijači koji žele da prisustvuju finalu u Nju Džerziju moraju da računaju i na dodatne troškove.

Put do finala košta više hiljada evra

Avionska karta od Madrida do Njujorka košta najmanje oko 1.200 evra, smeštaj u hotelima najmanje oko 600 evra po noći, dok prevoz do stadiona dodatno povećava ukupne izdatke. Ukoliko Španija pobedi Argentinu u finalu, poreske vlasti u Španiji mogle bi da prihoduju oko šest miliona evra od premija koje će dobiti igrači reprezentacije koji nastupaju za španske klubove.

Prema proceni sindikata poreskih inspektora pri Ministarstvu finansija (GESTHA), 17 fudbalera koji su španski poreski obveznici dobili bi ukupno oko 12,8 miliona evra premija, pri čemu bi svaki igrač primio oko 754.700 evra. Najveći deo prihoda pripao bi španskoj poreskoj upravi, oko 4,4 miliona evra, dok bi ostatak pripao regionalnim poreskim institucijama, piše Tanjug.

GESTHA navodi da se premije reprezentativaca u poreskom smislu tretiraju kao prihod od rada, iako igrači nemaju klasičan radni odnos sa reprezentacijom. Finale Svetskog prvenstva između Argentine i Španije igra se u nedelju na stadionu MetLajf u 21 čas po srednjeevropskom vremenu.

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