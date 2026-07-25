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Srbija

"Prvo isplata penzija, a odmah zatim jednokratna pomoć"

Ministar finansija Siniša Mali ukazao je da su dobro stanje javnih finansija, odgovorna ekonomska politika i rezultati koje godinama ostvaruju, omogućili su da ispune još jedno obećanje dato građanima Srbije.

 

Autor:  Stanko Stamenković
25.07.2026.12:45
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"Prvo isplata penzija, a odmah zatim jednokratna pomoć"
Foto: Oleg Elkov/Shutterstock.com
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"Kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio, u septembru će biti isplaćene jednokratne pomoći građanima, koje su predviđene novim paketom ekonomskih mera.

"Tako će naši najstariji sugrađani, nakon što redovno dobiju penzije 2, 5. ili 10. septembra u zavisnosti od kategorije kojoj pripadaju, već u ponedeljak, 14. septembra dobiti i jednokratnu novčanu pomoć države. Kao što smo i najavili, penzioneri će, u zavisnosti od visine penzije dobiti 35.000, 27.500 ili 20.000 dinara.

"Istog dana, 14. septembra, pomoć u iznosu od 25.000 dinara će biti isplaćena i primaocima socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka, dok će borcima biti isplaćeno po 10.000 dinara.

"U utorak, 22. septembra počeće isplate građanima iz Akcionarskog fonda, a oni će dobiti po 6.000 dinara.

"Ako ovim merama dodamo i činjenicu da će lekovi u Srbiji pojeftiniti od 1. avgusta, da je država opredelila novac za 30.000 turističkih vaučera od po 10.000 dinara za penzionere koji imaju penzije do 80.000 dinara, te da će biti produžena Uredba o energetski ugroženom kupcu i posle 1. oktobra 2026. godine, zaista imamo jedan sveobuhvatan paket mera koji će uticati na poboljšanje kvaliteta života građana.

"Država nastavlja da vodi računa o svojim građanima, da čuva makroekonomsku stabilnost i ulaže u bolji životni standard za sve", zaključio je ministar.

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Siniša Mali državna pomoć penzija penzioneri

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