Projekat je pokrenut 2016. godine sa ciljem razvoja i demonstracije nove generacije gasnih centrifuga za obogaćivanje uranijuma. DUECE se sprovodi u okviru Oak Ridge National Laboratory (ORNL).

Projekat ima veliki strateški značaj jer treba da obezbedi domaći izvor visokoobogaćenog uranijuma za pogon američkih nuklearnih podmornica, kao i proizvodnju tricijuma za američki nuklearni arsenal. SAD uvoze niskoobogaćeni uranijum za svoje komercijalne nuklearne elektrane, ali međunarodni sporazumi zabranjuju korišćenje uvezenog uranijuma u vojne svrhe, piše Interestingengieneering.

Jaz u sposobnostima koji se stvarao decenijama

SAD su nekada imale tri velika postrojenja za obogaćivanje uranijuma metodom gasne difuzije. Ona su se nalazila u Oak Ridge u saveznoj državi Tennessee, Portsmouth u Ohio i Paducah u Kentucky, pri čemu je poslednje ostalo u radu do 2013. godine.

Ta postrojenja trošila su ogromne količine električne energije i postepeno su ugašena kako je obogaćivanje centrifugama, koje je znatno jeftinije i energetski efikasnije, postalo svetski standard.

SAD su istovremeno razvijale tehnologiju centrifuga u Ouk Ridžu kako bi jednog dana zamenile gasnu difuziju. Međutim, događaji poput Three Mile Island nuclear disaster, završetka Cold War i pada globalne potražnje za obogaćenim uranijumom zaustavili su planove za komercijalizaciju te tehnologije.

Proces obogaćivanja

Obogaćivanje pomoću gasnih centrifuga funkcioniše tako što se gas uranijum-heksafluorida okreće velikom brzinom. Teži izotop uranijum-238 pomera se ka spoljnim zidovima centrifuge, dok se lakši i fisibilni uranijum-235 koncentriše bliže osi rotacije. Da bi se dostigli nivoi obogaćenja korisni za praktičnu primenu, potrebno je povezati hiljade centrifuga u takozvane kaskade.

Nivo obogaćenja goriva koje koriste američke nuklearne podmornice uglavnom iznosi između 93 i 97 odsto. Takav nivo omogućava veliku gustinu snage i dug vek trajanja jezgra reaktora, kao i konstrukciju kompaktnijih pomorskih nuklearnih reaktora.

Šta DUECE trenutno gradi

Projekat je trenutno usmeren na izgradnju pilot-postrojenja u saradnji sa kompanijom BWX Technologies (BWXT).

BWXT je izgradio Centar za razvoj proizvodnje centrifuga (Centrifuge Manufacturing Development Facility) kako bi podržao rad pilot-postrojenja, a objekat je počeo sa radom u januaru 2026. godine. U njemu će se koristiti centrifuge zasnovane na ORNL-ovom dizajnu prve generacije (Generation 1). Taj dizajn je trenutno raspoređen u laboratorijskoj kaskadi u ORNL-u.

Laboratorijski sistem počeo je sa radom 1. juna 2026. godine. Dodatna raspoređivanja centrifuga prve generacije u ORNL-u planirana su tokom prve polovine 2030-ih kako bi se povećao nivo tehnološke spremnosti (TRL – Technology Readiness Level) dizajna pre njegovog uvođenja u pilot-postrojenje.

Tehnički menadžer projekta DUECE u ORNL-u, Michael Whedbee, izjavio je:

„Projekat DUECE planira da iskoristi napredak u računarstvu i materijalima kako bi nastavio da unapređuje i razvija nove potencijalne dizajne i sposobnosti u oblasti centrifuga.“

Planovi za budućnost

Tehnička i operativna iskustva stečena u pilot-postrojenju biće iskorišćena za izgradnju komercijalnog postrojenja punog kapaciteta tokom 2040-ih godina.

Projekat DUECE deo je šireg federalnog napora SAD da obezbede celokupan lanac snabdevanja nuklearnim gorivom, koji uključuje finansiranje domaćeg rudarenja uranijuma, njegove konverzije, obogaćivanja i ponovne prerade.

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