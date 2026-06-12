Kompanija "Unitree Robotics" nedavno je predstavila humanoidnog robota R1 po početnoj ceni od oko 3.430 evra, što ga čini najjeftinijim modelom te kompanije do sada, preneo je Čajna dejli.



"Noetix Robotics" je lansirao robota Bumi za 1.280 evra, dok je "Booster Robotics" predstavio seriju K1 sa početnom cenom od 3.820 eura.



Pad cena zahvatio je i industrijske humanoidne robote. Model T1 kompanije "Astribot" prodaje se po početnoj ceni od 11.500 evra, što predstavlja značajan pad u odnosu na period kada su se takvi roboti prodavali za nekoliko stotina hiljada evra, piše Tanjug.



Stručnjak za internet ekonomiju Guo Tao ocenio je da su rast proizvodnje i veći obim isporuka omogućili kompanijama da raspodele troškove istraživanja, razvoja i proizvodnje na veći broj jedinica, čime su značajno smanjeni troškovi po proizvodu.



Prema procenama industrijske platforme GGII, isporuke humanoidnih robota u Kini dostigle su 14.400 jedinica tokom 2025. godine, dok bi proizvodnja u 2026. mogla da premaši 100.000, pa čak i 200.000 jedinica.



Rastući značaj sektora privukao je i proizvođače automobila. Kompanije kao što su Tesla, Mercedes-Benz, Čangan, SAIC, XPeng i GAC već razvijaju ili podržavaju projekte humanoidnih robota kroz sopstvene programe, partnerstva ili zajednička ulaganja.



Analitičari ocenjuju da bi dalji pad cena i povećanje proizvodnje mogli da ubrzaju prelazak humanoidnih robota iz industrijske primene ka širem tržištu i svakodnevnoj upotrebi.



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