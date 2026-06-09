EUR EUR 117,02 117,38din 117,73
USD USD 100,74 101,05din 101,35
CAD CAD 72,43 72,65din 72,87
AUD AUD 71,75 71,97din 72,19
GBP GBP 135,24 135,65din 136,05
CHF CHF 127,63 128,01din 128,40
KURSNA LISTA

Biz Lifestyle

Organizuju veliku potragu za blagom - nagrada je zlatna poluga vredna 20.000 evra

Laponija u Finskoj, poznata pre svega kao dom Deda Mraza i po pejzažima koji podsećaju na čarobni svet Narnije, poziva turiste da ovog leta zamene vožnje irvasima za višemesečnu potragu za skrivenim zlatom.

 

Autor:  Stanko Stamenković
09.06.2026.07:52
0
Organizuju veliku potragu za blagom - nagrada je zlatna poluga vredna 20.000 evra
Foto: Shuttterstock
Lista maratonaca - automobili koji imaju najviše šanse da dostignu 400.000 km
Foto: RS-74 / Shutterstock.com
 Lista maratonaca - automobili koji imaju najviše šanse da dostignu 400.000 km
Prethodna vest
Ista korpa različiti računi - "pijačni barometar" otkrio gde su u Srbiji najskuplje pijace
Shutterstock
 Ista korpa različiti računi - "pijačni barometar" otkrio gde su u Srbiji najskuplje pijace
Sledeća vest

Učesnici će istraživati staze i znamenitosti mesta Levi, turističkog centra na severu Finske poznatog po zimskim skijalištima i pogledu na polarnu svetlost. Lovci na sreću tamo će tragati za zlatnom polugom vrednom 20.000 evra (oko 23.300 dolara).

Potraga pod nazivom „Midnight Sun Hunt“ (Potraga pod ponoćnim suncem) počinje 18. juna u Turističkom centru Levi, saopštila je organizacija Visit Levi u utorak, piše CNN, prenosi Blic.

Učesnici će moći da preuzmu prvi trag i registruju se za potragu u centru za posetioce. Nakon toga će dobijati nove tragove koji će ih voditi kroz lokalne staze, atrakcije i znamenitosti, približavajući ih skrivenoj nagradi.

Organizatori navode da se zlatna poluga može pronaći već nakon bilo kog traga, dok će tokom leta biti objavljivani dodatni nagoveštaji koji će postepeno olakšavati otkrivanje njene lokacije.

Levi, smešten severno od Arktičkog kruga, najpoznatiji je kao jedno od vodećih skijaških odredišta u Finskoj i popularna zimska destinacija.

Tokom letnjih meseci region doživljava fenomen ponoćnog sunca, pa u određenim periodima Laponija ima dnevnu svetlost puna 24 sata.

„Levi je pre svega poznat po zimi, ali leto je još neotkriveno za mnoge“, izjavila je Satu Pesonen, izvršna direktorka organizacije Visit Levi.

„Želimo da putnicima pružimo novi razlog da posete Levi u vreme kada sunce nikada ne zalazi i kada planinski pejzaž pokazuje sasvim drugačije lice.“

Skijalište Levi jedno je od brojnih evropskih zimskih centara koji su proširili svoju ponudu i na letnju sezonu, nudeći aktivnosti bez snega poput paraglajdinga, planinarenja, raftinga na rekama i vožnje planinskih bicikala.

Potraga „Midnight Sun Hunt“ organizuje se u saradnji sa kompanijom Agnico Eagle Finland, rudarskom kompanijom za eksploataciju zlata sa sedištem u Kitili, kao i sa skijalištem Levi.

Učesnicima se savetuje da se kreću odgovorno, ostanu unutar dozvoljenih područja i poštuju prirodno okruženje. Organizatori naglašavaju da potraga ne zahteva kopanje niti bilo kakvo narušavanje terena.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 

 

Finska

Povezane vesti

Paralelni svet ispod zemlje - evropski grad ima bunker za milion ljudi
Foto: RuslanKphoto / Shutterstock.com

Paralelni svet ispod zemlje - evropski grad ima bunker za milion ljudi

07:21 | 0
Helsinki dobio novo obeležje - most "bez kraja"
Foto: Shutterstock

Helsinki dobio novo obeležje - most "bez kraja"

12:47 | 0
Finska dobija železničku vezu sa Evropom - putovanje vozom dugo više od 24 sata
Foto: Shutterstock

Finska dobija železničku vezu sa Evropom - putovanje vozom dugo više od 24 sata

12:33 | 0
Niče jedna od najvećih AI fabrika u Evropi
Foto: Freepik

Niče jedna od najvećih AI fabrika u Evropi

10:39 | 0
Prelomni trenutak - Evropa je dobila svoj prvi rudnik litijuma
Foto: Shutterstock

Prelomni trenutak - Evropa je dobila svoj prvi rudnik litijuma

11:59 | 0
Komentari (0)

Biz Lifestyle

Lista maratonaca - automobili koji imaju najviše šanse da dostignu 400.000 km
Foto: RS-74 / Shutterstock.com

Lista maratonaca - automobili koji imaju najviše šanse da dostignu 400.000 km

07:30 Biz Lifestyle
Spisak automobila koji su najkvalitetniji posle pređenih 100.000 kilometara
Foto: PV productions / Shutterstock.com

Spisak automobila koji su najkvalitetniji posle pređenih 100.000 kilometara

13:32 Biz Lifestyle
Uspeo je, konačno - film "Super Mario" dogurao do 1 milijarde zarade
Foto: Andrei Armiagov / Shutterstock.com

Uspeo je, konačno - film "Super Mario" dogurao do 1 milijarde zarade

11:15 Biz Lifestyle
Nama je nezamislivo, ali postoji - mesta u kojima ljudi žive bez sunca
Foto: Adele Heidenreich / Shutterstock.com

Nama je nezamislivo, ali postoji - mesta u kojima ljudi žive bez sunca

10:17 Biz Lifestyle
Mnogi ga imaju u dnevnoj sobi a ne znaju koliko vredi - jedan primerak iz jugoslovenskih domova prešao 1.000 evra 
ai

Mnogi ga imaju u dnevnoj sobi a ne znaju koliko vredi - jedan primerak iz jugoslovenskih domova prešao 1.000 evra 

19:21 Biz Lifestyle
Izbor koji znači - spisak automobila koji treba da kupe vozači početnici
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

Izbor koji znači - spisak automobila koji treba da kupe vozači početnici

10:21 Biz Lifestyle
Dva jutjubera uzdrmala Holivud - za dve nedelje zaradili 300 miliona dolara (VIDEO)
Foto: Shutterstock | shuterstock

Dva jutjubera uzdrmala Holivud - za dve nedelje zaradili 300 miliona dolara (VIDEO)

19:01 Biz Lifestyle
Svadbe u regionu sve skuplje - na Balkanu se troškovi približili evropskom standardu, idu i preko 30.000 evra
Foto: Shutterstock

Svadbe u regionu sve skuplje - na Balkanu se troškovi približili evropskom standardu, idu i preko 30.000 evra

17:19 Biz Lifestyle
Luksuz baz granica - Hermes proizveo najskuplju flašicu za vodu na svetu
Foto:menwithstyle/instagram/printscreen

Luksuz baz granica - Hermes proizveo najskuplju flašicu za vodu na svetu

13:58 Biz Lifestyle
FIFA razbesnela navijače pred SP - usred vrućina, zabranjene flašice za vodu
Foto: ACHPF/Shutterstock

FIFA razbesnela navijače pred SP - usred vrućina, zabranjene flašice za vodu

13:21 Biz Lifestyle

Najnovije

Najčitanije

35min

Šta se dešava sa stanom kada vlasnik umre, a naslednici se ne pojave - mnogi ne znaju kome na kraju pripada nekretnina

35min

Prva prodavnica u kojoj će raditi robot, smena 24 časa, 7 dana u nedelji

37min

Odlazak na more više neće biti isti - najavljena nova pravila u Hrvatskoj

50min

Cena sirove nafte ponovo raste - barel skočio na 94,38 dolara 

57min

"Od aerodroma do centra Beograda za 15 do 20 minuta" - Vučić otkrio detalje o izgradnji pruge

24H

Cene ležaljki na plažama u Crnoj Gori razbesnele turiste - "U Tuskoj mogu da uzmem pansion"

21H

Konačno jeftinija prasad - na stočnim pijacama cene se menjaju iz dana u dan

22H

Na popularnoj plaži zabranjeno sunčanje na peškirima - kazne iznose i do 5.000 evra

15H

Penzioneri dobijaju novu pomoć - više od 115.000 paketa solidarne pomoći i odmor u banjama

19H

Plata 2.600 evra, siguran državni posao i beneficije - mnogi sa Balkana ne znaju da ova služba traži radnike u Nemačkoj

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,38 117,73
USD USD 100,74 101,05 101,35
CAD CAD 72,43 72,65 72,87
AUD AUD 71,75 71,97 72,19
GBP GBP 135,24 135,65 136,05
CHF CHF 127,63 128,01 128,4

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 54.420,00 €
ETH ETH 1.447,33 €
LTC LTC 36,86 €
DOT DOT 0,83 €
BCH BCH 178,82 €
LINK LINK 6,80 €
BNB BNB 518,04 €
XMR XMR 273,55 €
Powered by CoinGecko API