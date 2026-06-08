Oglasi objavljeni na internet platformama nude privremeni pristup privatnim balkonima u blizini bazilike Sagrada Família, odakle će posetioci moći da prate papinu posetu i prolazak papamobila.

Najskuplje ponude uključuju iznajmljivanje celog prostora za do osam osoba po ceni od 1.600 evra, uz dodatne pogodnosti poput osveženja, vina, korišćenja toaleta i prostora za sedenje. Pojedinačna mesta prodaju se po cenama od oko 250 evra, dok se ostale ponude kreću između 350 i 1.200 evra, prenosi RTVE. Većina oglasa odnosi se na stanove u četvrti Ešample (Eixample), u neposrednoj blizini crkve, gde se tokom papine posete očekuje veliki broj vernika i turista. Zakup uglavnom traje između dva i tri sata, a pojedini vlasnici nude mogućnost rezervacije celog balkona ili pojedinačnih mesta, piše Dnevno.

Papa u zvaničnoj poseti Španiji

U nekim slučajevima traži se uplata avansa u visini od 50 odsto ukupne cene. Mediji upozoravaju građane na mogućnost prevara prilikom ovakvih neformalnih aranžmana između privatnih lica i preporučuju proveru identiteta oglašivača, kao i oprez prilikom uplate avansa.

Gradske vlasti Barselone najavile su uspostavljanje bezbednosne zone u kvartovima oko bazilike tokom posete pape Lava XIV, pri čemu će pristup imati samo stanovnici, akreditovani novinari i osobe sa posebnim odobrenjem.

Papa Lav XIV stigao je u višednevnu posetu Španiji, tokom koje će obići prihvatne centre za migrante, obratiti se španskom parlamentu i posetiti baziliku Sagrada Família u Barseloni. Očekuje se i njegov susret sa žrtvama seksualnog zlostavljanja u Katoličkoj crkvi.

Poseta, koja će trajati do 12. juna, dolazi na poziv španskog premijera Pedro Sánchez, koji je u više navrata javno podržao papine stavove o miru i migracijama. Sančez je ranije branio poglavara Rimokatoličke crkve od kritika američkog predsednika Donald Trampa, ocenivši da „dok neki seju ratove, Lav XIV širi mir“.

Papa je poslednjih nedelja više puta upozoravao na posledice ratnih sukoba i kritikovao korišćenje verskog jezika za opravdavanje vojnih intervencija.

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