Laponija u Finskoj, poznata kao dom Deda Mraza i zimska bajka severne Evrope, ovog leta turistima nudi potpuno drugačije iskustvo – potragu za zlatnom polugom vrednom čak 20.000 evra.

U zemlji koja podseća na pravu „Narniju od leda“, posetioci će imati priliku da istraže prirodu Arktičkog kruga i učestvuju u jedinstvenoj avanturi pod nazivom Midnight Sun Hunt, prenosi Citymagazine.

Počinje velika potraga za zlatom

Prema saopštenju turističke organizacije Visit Levi, potraga počinje 18. juna u posetilačkom centru Levi.

Učesnici će tamo dobiti prvi trag i uputstva kako da započnu potragu za skrivenom zlatnom polugom.

Nakon toga, novi tragovi će ih voditi kroz lokalne staze, prirodne atrakcije i znamenitosti, sve bliže potencijalnoj nagradi.

Organizatori navode da se zlatna poluga može pronaći već na početku igre, dok će se dodatni tragovi objavljivati tokom leta, sve do završnog datuma 22. avgusta.

Ponoćno sunce i priroda koja ne spava

Levi, smešten iznad Arktičkog kruga, poznat je kao jedno od najpopularnijih zimskih skijališta u Finskoj, ali leti pokazuje potpuno drugačije lice.

Tokom perioda „ponoćnog sunca“, Sunce ne zalazi danima, što omogućava aktivnosti i istraživanje prirode 24 sata dnevno.

Iz Visit Levi poručuju da je letnja sezona i dalje manje poznata turistima, iako nudi jedinstven doživljaj severne Evrope.

Avanture umesto skijanja

Iako je Levi poznat po zimskim sportovima, letnja ponuda se poslednjih godina značajno proširila.

Turisti mogu da uživaju u:

planinarenju

paraglajdingu

raftingu

vožnji brdskog bicikla

istraživanju arktičke prirode

Cilj je da se region pozicionira kao celogodišnja destinacija, a ne samo zimski centar.

Važna pravila za učesnike

Potraga za zlatom organizuje se u saradnji sa rudarskom kompanijom Agnico Eagle Finland i skijalištem Levi Ski Resort.

Organizatori naglašavaju da učesnici moraju da poštuju prirodu, da se kreću samo dozvoljenim rutama i da potraga ne uključuje kopanje niti bilo kakvo narušavanje okoline.

Letnja Laponija kao nova turistička atrakcija

Dok je Laponija tradicionalno sinonim za sneg, Deda Mraza i polarne noći, sve više turista otkriva njeno letnje lice.

Spoj netaknute prirode, fenomena ponoćnog sunca i neobičnih turističkih aktivnosti poput „lova na zlato“ čini Levi jednom od najneobičnijih destinacija u Evropi ovog leta.

Za mnoge posetioce, ovo nije samo putovanje, već prava avantura u srcu Arktika.

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