Dok su neki uspeli da ostvare svoje ciljeve i prilagode se životu u inostranstvu, drugi su se susreli sa brojnim izazovima.

Prema poslednjim podacima, u Nemačkoj živi 414.555 Hrvata, a značajne su i brojke za ostale zemlje bivše Jugoslavije, što Balkan čini jednom od najzastupljenijih zajednica među stranim radnicima u toj zemlji.

Zato priče ljudi koji tamo žive i rade često izazivaju veliko interesovanje, posebno kada nude realan uvid u svakodnevni život.

Jedna takva objava pokrenula je veliku diskusiju na Fejsbuk stranici "Život u Nemačkoj". Bosanac koji radi u Nemačkoj žalio se na visoke troškove života i postavio pitanje koje je pokrenulo lavinu komentara.

"Plata u Nemačkoj 3.500 evra. Lizing automobila 650 evra. Stan 1.300 evra. Na kraju meseca vam ostane manje nego nekome u Bosni bez kredita. Šta je onda bogatstvo", napisao je on.

Njegova objava je brzo izazvala poplavu komentara. Dok su neki delili njegovo mišljenje i pisali da visoke plate često dolaze sa visokim troškovima, drugi su upozoravali da ljudi sami biraju način života koji ih stavlja pod finansijski pritisak.

"A da li morate odmah da imate skup automobil? Da komšije vide da radite u Nemačkoj i da ga imate. Za mene je to seljačka politika", napisao je Mario.

Drugi su smatrali da je prezentacija troškova nerealna jer mnogi samci u Nemačkoj ne plaćaju toliko za stan.

"Ko, kao samac u Nemačkoj, plaća 1.300 evra za stan? Ako ih je dvoje, onda i žena mora da radi, a ako imaju, na primer, dvoje dece, dobijaju i dečji dodatak od oko 500 evra. Onda je to sasvim druga slika. Stan od 1.300 evra i samac koji živi u njemu, nemojte lagati ljude", napisao je jedan član grupe.

Bilo je i onih koji su osporili iznos plate naveden u objavi. Željko je upozorio da većina radnika nema tako visoka primanja.

"A ko u Nemačkoj ima platu od 3.500 evra? Retki su. Ljudi rade za manje od 2.000 evra. Mnogi, velika većina, idu za manje od 2.000. Nemojte pričati gluposti sa cifrom od 3.500 evra. Znam mnoge koji su se vratili iz Nemačke gladni", rekao je on.

Drugi su se takođe nadovezali na njegov komentar.

"Ljudi koji su se vratili gladni iz Nemačke su krivi. Uradili su tačno onako kako piše u objavi. Nisu znali kako da upravljaju novcem. Hteli su da se pokažu kada stignu kući i ubede svoje zemljake da ovde novac raste na granama", napisao je jedan korisnik.

"Ne razumem ljude koji rade za dve ili tri hiljade evra, a žele automobile vredne 50 ili 60 hiljada evra. Ovde, ja vozim automobil star 13 godina, trenutno vredan oko 11-12 hiljada evra. Realno mogu da platim 600 evra na rate za automobil, a da se ne znojim i da to ne osetim, ali ne vidim svrhu", napisao je jedan komentator, piše Dnevno.hr

Međutim, mnogi su naglasili da se pravo bogatstvo ne meri samo novcem, automobilima i stanovima, već da postoji nešto mnogo važnije.

"Zdravlje i kada je cela porodica živa i zdrava - to je najveća sreća", napisali su oni.

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