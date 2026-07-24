Nakon što je u martu 2025. godine ostala bez posla, Lesli se prijavila na više od 300 radnih mesta. Prilagođavala je biografije, pisala motivaciona pisma, razgovarala sa regruterima, kontaktirala menadžere za zapošljavanje i pokušavala da pronađe pozicije koje bi odgovarale njenom bogatom iskustvu.

Ipak, umesto da joj 32 godine rada budu prednost, imala je osećaj da joj upravo to iskustvo zatvara vrata.

"Nikada nisam bila u situaciji da ne mogu da pronađem posao. Teško mi je i ponekad mi je neprijatno, ali moram da verujem da je ovo samo trenutak i da ću nastaviti tamo gde sam stala", rekla je ona.

Više od 300 prijava, a tek nekoliko razgovora

Tokom karijere Lesli je radila kao koordinator marketinga, vodila sopstveni biznis 11 godina, a poslednju poziciju imala je kao direktorka sadržaja i komunikacija u marketinškoj agenciji.

Uprkos iskustvu, broj odgovora kompanija bio je mali. Posebno frustrirajuće bilo joj je što na platformama za zapošljavanje često vidi da se za jedno radno mesto prijavi stotine kandidata.

" Linkdin može da napiše da se prijavilo više od 100 ljudi, ali to može da znači i 101 i 1.001. Već tada imate osećaj da su šanse protiv vas, pre nego što neko uopšte pogleda vaš CV", navela je ona.

Kako bi povećala šanse, prilagođavala je svoju biografiju zahtevima oglasa i koristila veštačku inteligenciju kako bi iskustvo povezala sa traženim veštinama.

"Znam da donosim vrednost. Imam dobru procenu, zrelost, kreativnost i decenije iskustva u izgradnji brendova. Spremna sam da učim i inoviram. Čak sam mlađe kolege učila kako da koriste veštačku inteligenciju", istakla je ona, piše Biznis insajder (Business insider).

Da li godine postaju prepreka?

Posle brojnih neuspešnih pokušaja, Lesli smatra da je jedan od razloga za odbijanje upravo njeno životno i profesionalno iskustvo.

"Jedini zaključak do kojeg mogu da dođem jeste da sam prekvalifikovana za mnoge poslove ili da poslodavci misle da sam previše dugo u industriji i da se teško prilagođavam", rekla je ona.

Kaže da su joj čak i regruteri savetovali da u prijavama navodi samo poslednjih deset godina radnog iskustva.

Prema njenom mišljenju, mnoge kompanije radije biraju mlađe kandidate jer očekuju da će ih lakše oblikovati i da će im ponuditi nižu platu.

"Kompanije govore da traže iskusne ljude, ali oglasi često izgledaju kao da traže superjunaka. Jedna osoba treba da vodi strategiju, piše sadržaj, radi SEO, analitiku i dizajn. To nisu iste veštine", ocenila je ona.

Promenila strategiju u potrazi za poslom

Posle devet meseci bez uspeha, Lesli je promenila pristup. Umesto da se oslanja samo na oglase na Linkinu-u, počela je više da traži direktne kontakte i preporuke.

Takođe je odustala od isključivog traženja poslova na daljinu i počela da konkuriše i za pozicije u kompanijama iz svog grada.

Ipak, jedan od najtežih delova procesa bio je kontakt sa ljudima koje poznaje godinama, a koji joj često nisu odgovarali.

"Povremeno bi se neko potrudio da me preporuči menadžeru za zapošljavanje ili regruteru i to mi je donelo nekoliko razgovora. Ali nije bilo dovoljno", ispričala je ona.

"Nikada nisam mislila da ću se naći u ovoj situaciji"

Za Lesli potraga za poslom nije bila samo finansijski izazov, već i emotivno teško iskustvo.

"Ovo je jedno od najponižavajućih iskustava u mom životu. Nikada nisam mislila da ću biti u ovoj situaciji", rekla je ona.

Dodaje da joj pitanja porodice i prijatelja, iako dolaze iz dobre namere, dodatno otežavaju situaciju.

"Svaki put kada moram da kažem: 'Ne, još nisam pronašla posao', osećam dodatno razočaranje", priznala je ona.

Ipak, ne strahuje za svoju finansijsku budućnost. Tokom godina je štedela i planirala, pa joj trenutna situacija ne ugrožava egzistenciju.

Najveća briga joj je što vreme bez posla znači i manje ulaganja u buduću penziju.

Uprkos svemu, veruje da će pronaći novu priliku.

"Znam da ću nešto pronaći. Samo je pitanje kada će se pojaviti prava prilika", poručila je ona.

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