Ako vozite Nissan, obratite pažnju - dva modela povučena u Srbiji zbog bezbednosnih rizika

Na sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih nedostataka koji mogu povećati rizik od požara ili dovesti do povreda korisnika. Reč je o modelima Nissan Qashqai i Nissan Townstar XFK, a proizvođač će sve utvrđene nedostatke otkloniti besplatno.

Nissan Qashqai povučen zbog mogućeg curenja goriva

Opoziv obuhvata vozila Nissan Qashqai proizvedena u periodu od 4. maja 2021. do 17. oktobra 2024. godine.

Prema informacijama objavljenim u sistemu NEPRO, kod manjeg broja vozila može doći do pomeranja creva za gorivo. U retkim slučajevima to može izazvati curenje goriva, čime se povećava rizik od požara.

U okviru opoziva oznake PG5C6, ovlašćeni servisi izvršiće pregled gumice na crevu za gorivo i samog creva, a po potrebi će ih zameniti bez ikakvih troškova za vlasnike.

Nissan Townstar XFK opozvan zbog mogućnosti povreda

Drugi opoziv odnosi se na model Nissan Townstar XFK, proizveden između 5. februara 2021. i 16. maja 2025. godine.

Proizvođač je utvrdio da kod pojedinih vozila postoji mogućnost da korisnik prilikom utovara ili istovara tereta udari glavom u ručke na bravi zadnjih vrata, što može dovesti do povreda.

U okviru opoziva oznake PN5CD, ovlašćeni Nissan servisi izvršiće pregled vozila, a po potrebi će besplatno ugraditi plastičnu zaštitu na brave zadnjih vrata.

Šta vlasnici treba da urade?

Vlasnike vozila obuhvaćenih opozivom kontaktiraće ovlašćeni Nissan distributeri u Srbiji kako bi zakazali pregled i besplatnu popravku.

Ukoliko posedujete jedan od navedenih modela proizveden u pomenutim periodima, preporučuje se da se odazovete pozivu ovlašćenog servisa kako bi vozilo bilo pregledano i, ukoliko je potrebno, popravljeno u skladu sa preporukama proizvođača.

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