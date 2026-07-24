EUR EUR 117,05 117,41din 117,76
USD USD 102,60 102,91din 103,22
CAD CAD 72,73 72,95din 73,16
AUD AUD 71,80 72,02din 72,23
GBP GBP 137,32 137,74din 138,15
CHF CHF 126,18 126,56din 126,94
KURSNA LISTA

Srbija

Ako vozite Nissan, obratite pažnju - dva modela povučena u Srbiji zbog bezbednosnih rizika

Nissan je opozvao modele Qashqai i Townstar XFK zbog rizika od požara i mogućih povreda. Saznajte koji automobili su obuhvaćeni opozivom i šta vlasnici treba da urade.

Autor:  Dubravka Jovanović
24.07.2026.14:59
0
Ako vozite Nissan, obratite pažnju - dva modela povučena u Srbiji zbog bezbednosnih rizika
Editorial/oleg_aryutkin/shutterstock.com
Jedan potpis na ostavini menja sve - zašto se Srbi odriču nasledstva u korist braće i sestara
Foto: BearFotos/Shutterstock.com
 Jedan potpis na ostavini menja sve - zašto se Srbi odriču nasledstva u korist braće i sestara
Prethodna vest
Ako lekari na pregledu primete ovo, odmah zovu MUP - vozačka dozvola vam se oduzima po hitnom postupku
Anastasija Vujic/shutterstock.com
 Ako lekari na pregledu primete ovo, odmah zovu MUP - vozačka dozvola vam se oduzima po hitnom postupku
Sledeća vest

Na sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih nedostataka koji mogu povećati rizik od požara ili dovesti do povreda korisnika. Reč je o modelima Nissan Qashqai i Nissan Townstar XFK, a proizvođač će sve utvrđene nedostatke otkloniti besplatno.

Nissan Qashqai povučen zbog mogućeg curenja goriva

Opoziv obuhvata vozila Nissan Qashqai proizvedena u periodu od 4. maja 2021. do 17. oktobra 2024. godine.

Prema informacijama objavljenim u sistemu NEPRO, kod manjeg broja vozila može doći do pomeranja creva za gorivo. U retkim slučajevima to može izazvati curenje goriva, čime se povećava rizik od požara.

U okviru opoziva oznake PG5C6, ovlašćeni servisi izvršiće pregled gumice na crevu za gorivo i samog creva, a po potrebi će ih zameniti bez ikakvih troškova za vlasnike.

Nissan Townstar XFK opozvan zbog mogućnosti povreda

Drugi opoziv odnosi se na model Nissan Townstar XFK, proizveden između 5. februara 2021. i 16. maja 2025. godine.

Proizvođač je utvrdio da kod pojedinih vozila postoji mogućnost da korisnik prilikom utovara ili istovara tereta udari glavom u ručke na bravi zadnjih vrata, što može dovesti do povreda.

U okviru opoziva oznake PN5CD, ovlašćeni Nissan servisi izvršiće pregled vozila, a po potrebi će besplatno ugraditi plastičnu zaštitu na brave zadnjih vrata.

Šta vlasnici treba da urade?

Vlasnike vozila obuhvaćenih opozivom kontaktiraće ovlašćeni Nissan distributeri u Srbiji kako bi zakazali pregled i besplatnu popravku.

Ukoliko posedujete jedan od navedenih modela proizveden u pomenutim periodima, preporučuje se da se odazovete pozivu ovlašćenog servisa kako bi vozilo bilo pregledano i, ukoliko je potrebno, popravljeno u skladu sa preporukama proizvođača.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

povlačenje Nissan povlačenje automobila Autmobili

Povezane vesti

Povlače se popularne čokoladne pahuljice - mogu sadržati opasne strane predmete, kupcima u Nemačkoj upućen apel
Alena_Kos/shutterstock.com

Povlače se popularne čokoladne pahuljice - mogu sadržati opasne strane predmete, kupcima u Nemačkoj upućen apel

08:29 | 0
Pronađeni delovi metala u hrani - povlače Nutela prozvod iz radnji u Nemačkoj
Foto: Tetiana Shumbasova / Shutterstock.com

Pronađeni delovi metala u hrani - povlače Nutela prozvod iz radnji u Nemačkoj

10:41 | 0
Povlači se automobil sa tržišta Srbije - postoji rizik od povreda putnika u slučaju sudara
Foto: Shutterstock / JustPhotos22

Povlači se automobil sa tržišta Srbije - postoji rizik od povreda putnika u slučaju sudara

20:00 | 0
Hitno povlačenje hleba iz prodaje - moguća opasna supstanca u proizvodu u Hrvatskoj
Foto: Shutterstock/Fotomoment001

Hitno povlačenje hleba iz prodaje - moguća opasna supstanca u proizvodu u Hrvatskoj

19:37 | 0
Povlači se popularno maslinovo ulje - kupci mogu da vrate proizvod i bez računa u Hrvatskoj
Foto: Shutterstock/banu sevim

Povlači se popularno maslinovo ulje - kupci mogu da vrate proizvod i bez računa u Hrvatskoj

18:14 | 0
Komentari (0)

Srbija

"Prvi put osećam pravu nestašicu nafte" - Vučić kaže da bi jesen mogla doneti ozbiljnije probleme
Editorial credit: Dragan Mujan / Shutterstock.com

"Prvi put osećam pravu nestašicu nafte" - Vučić kaže da bi jesen mogla doneti ozbiljnije probleme

15:56 Srbija
Vlada Srbije sprema mere za rast BDP-a - industrija, investicije i poljoprivreda u fokusu
Editorial/Nenad Nedomacki/shutterstock.com

Vlada Srbije sprema mere za rast BDP-a - industrija, investicije i poljoprivreda u fokusu

15:55 Srbija
Ako lekari na pregledu primete ovo, odmah zovu MUP - vozačka dozvola vam se oduzima po hitnom postupku
Anastasija Vujic/shutterstock.com

Ako lekari na pregledu primete ovo, odmah zovu MUP - vozačka dozvola vam se oduzima po hitnom postupku

15:18 Srbija
Jedan potpis na ostavini menja sve - zašto se Srbi odriču nasledstva u korist braće i sestara
Foto: BearFotos/Shutterstock.com

Jedan potpis na ostavini menja sve - zašto se Srbi odriču nasledstva u korist braće i sestara

14:44 Srbija
Srbija dobija novu mrežu puteva - 800 kilometara novih trasa menja način putovanja kroz zemlju
Editorial credit: Baloncici / Shutterstock.com

Srbija dobija novu mrežu puteva - 800 kilometara novih trasa menja način putovanja kroz zemlju

13:40 Srbija
Počinje isplata julskih penzija - poznati svi datumi, i ko prvi dobija novac
Evgeny Atamanenko/shutterstock.com

Počinje isplata julskih penzija - poznati svi datumi, i ko prvi dobija novac

13:17 Srbija
Objavljeni novi podaci o platama u Srbiji
Krakenimages.com/shutterstock.com

Objavljeni novi podaci o platama u Srbiji

13:11 Srbija
Objavljene nove cene goriva u Srbiji
alvarog1970/shutterstock.com

Objavljene nove cene goriva u Srbiji

12:17 Srbija
Prijava kreće uskoro - penzioneri mogu dobiti novac za odmor, ali postoji uslov
Oleg Kopyov/shutterstock.com

Prijava kreće uskoro - penzioneri mogu dobiti novac za odmor, ali postoji uslov

11:36 Srbija
Horhe se preselio u Srbiju iz Meksika - „Ponovo proživljavam onaj najlepši deo svog života"
Foto: Youtube printscreen/Attic life

Horhe se preselio u Srbiju iz Meksika - „Ponovo proživljavam onaj najlepši deo svog života"

10:13 Srbija

Najnovije

Najčitanije

15min

Ostrvo na vrhu vulkana - samo 170 ljudi živi u ovom japanskom raju do kog se stiže helikopterom

42min

"Plavo zlato" rodilo kao nikad - Ivan iz Prislonice očekuje tri tone šljive, otkupna cena bolja nego ranijih godina

59min

Njive više nisu iste - gotovo polovina farmi u EU povezana na internet, roboti preuzimaju poslove

1H

Stigle prve restrikcije u Hrvatskoj - dve najveće kompanije ograničile prodaju goriva

1H

Ima 11.674 stepenika, ali većina nikada ne sme da ih pređe - za jedan potez sledi kazna

1D

Zaboravljeno voće se vraća na velika vrata - kilogram dostiže cenu od 7 evra

1D

Kuća sa placem od skoro 12 ari prodaje se za 27.000 evra - malo domaćinstvo idealno za beg od gradske gužve

1D

Penzioneri, ovo su najpovoljnije banje u Srbiji - cene, paketi i mogućnost plaćanja na rate

1D

Nove cene stoke u Srbiji - telad pojeftinila, prasad skuplja, padaju i cene jagnjadi

1D

Profesorka 17 godina nije kročila u učionicu, a primala punu platu od 6.100 evra

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,41 117,76
USD USD 102,6 102,91 103,22
CAD CAD 72,73 72,95 73,16
AUD AUD 71,8 72,02 72,23
GBP GBP 137,32 137,74 138,15
CHF CHF 126,18 126,56 126,94

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 57.148,00 €
ETH ETH 1.645,04 €
LTC LTC 41,26 €
DOT DOT 0,72 €
BCH BCH 184,51 €
LINK LINK 7,41 €
BNB BNB 498,55 €
XMR XMR 310,95 €
Powered by CoinGecko API