Svi punoletni građani Srbije dobiće 6.000 dinara, poznat i datum isplate

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je koliko će novca dobiti punoletni građani Srbije, kao i tačan datum isplate.

- Od 1. avgusta idemo sa nižom cenom lekova. Znamo šta smo učinili po tom pitanju da bi se do toga došlo. Imamo uobičajenu podelu penzija od 2. do 10., a 14. septembra idemo sa isplatom svega onoga o čemu smo govorili. Pa isplata za one koji su pod boračkom zaštitom, socijalnim kategorijama, poljoprivrednim penzionerima. 35. 000 dinara za one koji imaju penzije do 32.000 dinara, zatim 25.000, 27.500 dinara i 20.000 dinara za one koji imaju više penzije. Idemo isto sa dodatnim davanjima za borce, sve borce, za one koji su deo boračkog, pod boračkom zaštitom, dakle oni će primiti više novca. Idemo za sve one koji imaju socijalna primanja u isto vreme.

- E sad, ono što je važno, iz akcionarskog fonda, 22. septembra idemo, moramo u međuvremenu da promenimo zakon, jer je neko napravio veoma glup zakon tamo 2007. i 2008. godine. Da vam objasnim u jednoj reči, verujem da interesuje građane. Tada je napisano da svi koji su punoletni do 2007. godine, dakle da oni imaju pravo. I sad mi moramo da isplatimo i za umrle ljude u međuvremenu, a njih je milion i 300 i nešto hiljada, odnosno u skladu sa ostavinskim postupkom, njihovim naslednicima. Tako da će neka lica dobiti po 2, 2 ili 3 puta, ukupno će dobiti po 6.000 dinara. Neko će dobiti čak i 12, neki čak i 18.000 dinara.

- Dakle, da imate u vidu. Ukupno ćemo dati 7.668.000 isplata. Naših građana realno ima ovde da živi oko 6 miliona, onda vam je jasno da ćemo, govorim o punoletnim građanima, onda verujem da razumete šta ćemo još morati da isplatimo. Dakle, svi dobijaju po 6.000 dinara, a neki će dobiti nešto više od toga. Moramo taj zakon da promenimo, a recimo oni koji su punoletni danas ne bi imali pravo na to, jer po zakonu samo oni koji su bili punoletni do 2007. Zato moramo da promenimo zakon da bi sva punoletna lica i oni koji danas imaju 35 godina mogli da dobiju, ako inače ne bi imali pravo da dobiju. I ono što je važno, početkom septembra obavestićemo građane kolika povećanja penzija i plata u javnom sektoru idu, dakle da li će to biti 5., 6., 7., 8., ne znam tačan dan, ali to je vreme kada mogu da očekuju velike odluke.

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