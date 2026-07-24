Nekad zabranjeno hrvatsko ostrvo danas je magnet za turiste - više od 50 godina bilo je vojna tajna

Na Jadranu postoji ostrvo koje je decenijama bilo potpuno zatvoreno za strane posetioce. Dok su druga letovališta gradila hotele i razvijala turizam, Vis je bio strogo čuvana vojna zona u koju gotovo niko nije mogao da uđe, piše Metropolitan.si.

Danas je situacija potpuno drugačija. Upravo nekadašnje vojne baze, podzemni tuneli i bunkeri postali su najveća atrakcija ovog hrvatskog ostrva, koje svake godine privlači sve više turista iz celog sveta.

Zašto je Vis bio zatvoren više od pola veka?

Vis važi za jedno od najlepših ostrva u Dalmaciji, ali i za jedno od najtajanstvenijih na Jadranu.

Sve do kraja osamdesetih godina prošlog veka ostrvo je bilo važna vojna baza bivše Jugoslavije i zbog toga je bilo zatvoreno za strane turiste.

Dok su se na drugim delovima hrvatske obale gradili hoteli, restorani i turistički kompleksi, na Visu je prioritet bila vojna infrastruktura.

Zbog toga je razvoj turizma na ovom ostrvu počeo znatno kasnije nego na ostatku Jadrana.

Čak 38 vojnih objekata danas je turistička atrakcija

Na Visu se nalazi čak 38 vojnih objekata, što ga čini ostrvom sa najvećim brojem vojnih lokaliteta na Jadranu.

Nekada strogo čuvani bunkeri, podzemni tuneli, kasarne i komandni centri danas se mogu obići u okviru organizovanih tura sa vodičima.

Posetioci tako imaju priliku da zavire u mesta koja su decenijama bila potpuno nedostupna javnosti.

Ovo su najpoznatije vojne lokacije na Visu

Među najposećenijim lokalitetima izdvajaju se:

komandni centar Vela Glava,

vojni tunel Jastog, dug oko 100 metara,

kasarne Samogor i Rogači,

raketna baza Stupišće,

saveznički aerodrom u Pliškom polju, koji su 1944. godine izgradile američke snage,

Crvene stene, značajno mesto iz perioda Drugog svetskog rata,

artiljerijska baterija Barjoška.

Upravo ove lokacije danas privlače ljubitelje istorije, vojne arhitekture i avanturističkog turizma.

Holivud je dodatno proslavio Vis

Jedna od najpoznatijih lokacija na ostrvu je uvala Barjoška, gde je sniman nastavak svetskog filmskog hita „Mama Mija! Idemo ponovo“ (Mamma Mia! Here We Go Again).

U filmu je Vis predstavljao izmišljeno grčko ostrvo Kalokairi, a spektakularni pejzaži i kristalno čisto more osvojili su gledaoce širom sveta.

Nakon premijere filma broj turista koji posećuju ostrvo dodatno je porastao.

Zašto turisti sve češće biraju Vis?

Za razliku od brojnih popularnih destinacija na Jadranu, Vis je uspeo da sačuva autentičan izgled, netaknutu prirodu i mirnu atmosferu.

Kristalno čisto more, razuđena obala, skrivene uvale i bogata vojna istorija čine ga jednim od najneobičnijih ostrva na hrvatskom primorju.

Spoj prirodnih lepota i tajanstvene prošlosti razlog je zbog kojeg se Vis danas nalazi na listi želja mnogih putnika koji žele da otkriju drugačiju stranu Jadrana.

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