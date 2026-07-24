EUR EUR 117,05 117,41din 117,76
USD USD 102,60 102,91din 103,22
CAD CAD 72,73 72,95din 73,16
AUD AUD 71,80 72,02din 72,23
GBP GBP 137,32 137,74din 138,15
CHF CHF 126,18 126,56din 126,94
KURSNA LISTA

Turizam

Nekad zabranjeno hrvatsko ostrvo danas je magnet za turiste - više od 50 godina bilo je vojna tajna

Vis je više od pola veka bio zatvoren za turiste zbog vojnog režima. Danas su njegovi podzemni tuneli, bunkeri i vojne baze među najvećim atrakcijama na Jadranu.

Autor:  Dubravka Jovanović
24.07.2026.08:49
0
Nekad zabranjeno hrvatsko ostrvo danas je magnet za turiste - više od 50 godina bilo je vojna tajna
Tatiana Diuvbanova/shutterstock.com
Povlače se popularne čokoladne pahuljice - mogu sadržati opasne strane predmete, kupcima u Nemačkoj upućen apel
Alena_Kos/shutterstock.com
 Povlače se popularne čokoladne pahuljice - mogu sadržati opasne strane predmete, kupcima u Nemačkoj upućen apel
Prethodna vest
Tramp uvodi nove carine - pogođeno 80 država
Editorial/Rawpixel.com/shutterstock.com
 Tramp uvodi nove carine - pogođeno 80 država
Sledeća vest

Na Jadranu postoji ostrvo koje je decenijama bilo potpuno zatvoreno za strane posetioce. Dok su druga letovališta gradila hotele i razvijala turizam, Vis je bio strogo čuvana vojna zona u koju gotovo niko nije mogao da uđe, piše Metropolitan.si.

Danas je situacija potpuno drugačija. Upravo nekadašnje vojne baze, podzemni tuneli i bunkeri postali su najveća atrakcija ovog hrvatskog ostrva, koje svake godine privlači sve više turista iz celog sveta.

Zašto je Vis bio zatvoren više od pola veka?

Vis važi za jedno od najlepših ostrva u Dalmaciji, ali i za jedno od najtajanstvenijih na Jadranu.

Sve do kraja osamdesetih godina prošlog veka ostrvo je bilo važna vojna baza bivše Jugoslavije i zbog toga je bilo zatvoreno za strane turiste.

Dok su se na drugim delovima hrvatske obale gradili hoteli, restorani i turistički kompleksi, na Visu je prioritet bila vojna infrastruktura.

Zbog toga je razvoj turizma na ovom ostrvu počeo znatno kasnije nego na ostatku Jadrana.

Čak 38 vojnih objekata danas je turistička atrakcija

Na Visu se nalazi čak 38 vojnih objekata, što ga čini ostrvom sa najvećim brojem vojnih lokaliteta na Jadranu.

Nekada strogo čuvani bunkeri, podzemni tuneli, kasarne i komandni centri danas se mogu obići u okviru organizovanih tura sa vodičima.

Posetioci tako imaju priliku da zavire u mesta koja su decenijama bila potpuno nedostupna javnosti.

Ovo su najpoznatije vojne lokacije na Visu

Među najposećenijim lokalitetima izdvajaju se:

  • komandni centar Vela Glava,
  • vojni tunel Jastog, dug oko 100 metara,
  • kasarne Samogor i Rogači,
  • raketna baza Stupišće,
  • saveznički aerodrom u Pliškom polju, koji su 1944. godine izgradile američke snage,
  • Crvene stene, značajno mesto iz perioda Drugog svetskog rata,
  • artiljerijska baterija Barjoška.

Upravo ove lokacije danas privlače ljubitelje istorije, vojne arhitekture i avanturističkog turizma.

Holivud je dodatno proslavio Vis

Jedna od najpoznatijih lokacija na ostrvu je uvala Barjoška, gde je sniman nastavak svetskog filmskog hita „Mama Mija! Idemo ponovo“ (Mamma Mia! Here We Go Again).

U filmu je Vis predstavljao izmišljeno grčko ostrvo Kalokairi, a spektakularni pejzaži i kristalno čisto more osvojili su gledaoce širom sveta.

Nakon premijere filma broj turista koji posećuju ostrvo dodatno je porastao.

Zašto turisti sve češće biraju Vis?

Za razliku od brojnih popularnih destinacija na Jadranu, Vis je uspeo da sačuva autentičan izgled, netaknutu prirodu i mirnu atmosferu.

Kristalno čisto more, razuđena obala, skrivene uvale i bogata vojna istorija čine ga jednim od najneobičnijih ostrva na hrvatskom primorju.

Spoj prirodnih lepota i tajanstvene prošlosti razlog je zbog kojeg se Vis danas nalazi na listi želja mnogih putnika koji žele da otkriju drugačiju stranu Jadrana.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 
Hrvatska More ostrvo vis

Povezane vesti

Kazne za turiste koje mnogi ne očekuju - u Grčkoj, Hrvatskoj i Italiji mogu skupo da naplate sitne prekršaje
fokke baarssen/shutterstock.com

Kazne za turiste koje mnogi ne očekuju - u Grčkoj, Hrvatskoj i Italiji mogu skupo da naplate sitne prekršaje

11:25 | 0
"Ubijamo se od posla za 950 evra, a oni nas ponižavaju" - čistačica otkrila kako izgleda rad u hrvatskoj bolnici
ALPA PROD/shutterstock.com

"Ubijamo se od posla za 950 evra, a oni nas ponižavaju" - čistačica otkrila kako izgleda rad u hrvatskoj bolnici

09:15 | 0
More se jedva vidi od kupača - u Makarskoj nema mesta ni za peškir
Editorial credit: Jure Divich / Shutterstock.com

More se jedva vidi od kupača - u Makarskoj nema mesta ni za peškir

11:19 | 0
Šef zbog greške od 6 evra želi radniku da skine deo plate - radnici mu odmah rekli što nikako ne sme da uradi
Hananeko_Studio/shutterstock.com

Šef zbog greške od 6 evra želi radniku da skine deo plate - radnici mu odmah rekli što nikako ne sme da uradi

10:12 | 0
Dva piva bez računa zatvorila kafiće usred sezone - slučaj koji je podelio Hrvatsku
ilona_mika/shutterstock.com

Dva piva bez računa zatvorila kafiće usred sezone - slučaj koji je podelio Hrvatsku

18:00 | 0
Komentari (0)

Turizam

Kazne za turiste koje mnogi ne očekuju - u Grčkoj, Hrvatskoj i Italiji mogu skupo da naplate sitne prekršaje
fokke baarssen/shutterstock.com

Kazne za turiste koje mnogi ne očekuju - u Grčkoj, Hrvatskoj i Italiji mogu skupo da naplate sitne prekršaje

11:25 Turizam
Turiste iz Srbije greška na granici može koštati hiljade evra - mnogi ne znaju pravila koja važe u Evropi
Adam Radosavljevic/shutterstock.com

Turiste iz Srbije greška na granici može koštati hiljade evra - mnogi ne znaju pravila koja važe u Evropi

11:09 Turizam
Globalni trend u turizmu donosi stotine milijardi i ruši sve rekorde - žene biraju da putuju same
maxbelchenko/shutterstock.com

Globalni trend u turizmu donosi stotine milijardi i ruši sve rekorde - žene biraju da putuju same

15:25 Turizam
Pre nego što krenete na odmor sa ljubimcem, proverite dokumenta - kazne i troškovi mogu biti veliki
AJR_photo/shutterstock.com

Pre nego što krenete na odmor sa ljubimcem, proverite dokumenta - kazne i troškovi mogu biti veliki

15:05 Turizam
Jedna fotografija pre odmora može da vam uštedi stotine evra - korak koji mnogi zanemaruju pre puta
lzf/shutterstock.com

Jedna fotografija pre odmora može da vam uštedi stotine evra - korak koji mnogi zanemaruju pre puta

11:39 Turizam
More se jedva vidi od kupača - u Makarskoj nema mesta ni za peškir
Editorial credit: Jure Divich / Shutterstock.com

More se jedva vidi od kupača - u Makarskoj nema mesta ni za peškir

11:19 Turizam
Izgubili ste pasoš na moru - ne paničite, evo koraka koji vam mogu spasiti letovanje
Foto: GraphinityLab/Shutterstock.com

Izgubili ste pasoš na moru - ne paničite, evo koraka koji vam mogu spasiti letovanje

11:03 Turizam
Penzioneri, ovo su najpovoljnije banje u Srbiji - cene, paketi i mogućnost plaćanja na rate
Ala Skazava/shutterstock.com

Penzioneri, ovo su najpovoljnije banje u Srbiji - cene, paketi i mogućnost plaćanja na rate

09:16 Turizam
Za 160 evra pokrivate skoro sve osnovne troškove - gde se ovog leta najviše isplati letovati
Editorial credit: Ludovic des Cognets / Shutterstock.com

Za 160 evra pokrivate skoro sve osnovne troškove - gde se ovog leta najviše isplati letovati

08:57 Turizam
Pojačan nadzor na poznatom hrvatskom kupalištu - otkriveno povećano prisustvo bakterije
Foto: Ilija Ascic / Shutterstock

Pojačan nadzor na poznatom hrvatskom kupalištu - otkriveno povećano prisustvo bakterije

16:22 Turizam

Najnovije

Najčitanije

2min

Objavljene nove cene goriva u Srbiji

11min

Stan na dan u Beogradu - koliko košta smeštaj, gde su najjeftiniji apartmani i kada su cene najviše

36min

Pala cena nafte

43min

Prijava kreće uskoro - penzioneri mogu dobiti novac za odmor, ali postoji uslov

54min

Kazne za turiste koje mnogi ne očekuju - u Grčkoj, Hrvatskoj i Italiji mogu skupo da naplate sitne prekršaje

1D

Zaboravljeno voće se vraća na velika vrata - kilogram dostiže cenu od 7 evra

22H

Kuća sa placem od skoro 12 ari prodaje se za 27.000 evra - malo domaćinstvo idealno za beg od gradske gužve

1D

Penzioneri, ovo su najpovoljnije banje u Srbiji - cene, paketi i mogućnost plaćanja na rate

1D

Nove cene stoke u Srbiji - telad pojeftinila, prasad skuplja, padaju i cene jagnjadi

23H

Profesorka 17 godina nije kročila u učionicu, a primala punu platu od 6.100 evra

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,05 117,41 117,76
USD USD 102,6 102,91 103,22
CAD CAD 72,73 72,95 73,16
AUD AUD 71,8 72,02 72,23
GBP GBP 137,32 137,74 138,15
CHF CHF 126,18 126,56 126,94

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 57.148,00 €
ETH ETH 1.645,04 €
LTC LTC 41,26 €
DOT DOT 0,72 €
BCH BCH 184,51 €
LINK LINK 7,41 €
BNB BNB 498,55 €
XMR XMR 310,95 €
Powered by CoinGecko API