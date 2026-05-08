Ispod ulica finske prestonice leži fascinantan, paralelni svet koji nije samo priprema za mračne dane, već i pulsirajući centar svakodnevnog života.

Finska prestonica koristi svoju specifičnu osnovu od čvrstog granita da iskopa prostore koji služe svemu osim prvoj stvari na koju pomislite kada čujete reč "bunker“, piše Blic.

Na dubini od 30 metara nalaze se dečja igrališta sa toboganima, bazeni olimpijske veličine, pa čak i karting staze. Ovi prostori su visoki, osvetljeni modernim dizajnom i ispunjeni svežim vazduhom, pa posetioci često zaborave da se iznad njihovih glava nalaze tone stena i užurban saobraćaj.

Bezbednost kao deo društvenog ugovora

Za razliku od improvizovanih skloništa koje pamtimo iz istorije Balkana, Helsinki ima više od 5.500 namenski izgrađenih objekata koji mogu da prime skoro milion ljudi. To je više od ukupnog broja stanovnika grada.

- Spremnost je u našem DNK - ističu finski stručnjaci, objašnjavajući da se ovi prostori koriste svakodnevno da bi ostali održavani, ali i da bi bili poznati građanima u slučaju stvarne opasnosti.

Od bazena do pank koncerata

Podzemni grad nije samo za sportiste i decu. Finska hevi metal i pank scena svoj globalni uspeh delimično duguje ovim podzemnim bunkerima, koji decenijama služe kao zvučno izolovane prostorije za probe bendova. Crkve, muzeji, pa čak i veštačka jezera takođe su uklesani u stenu, čineći javnu infrastrukturu otpornom na surove nordijske zime.

Ovaj model pokazuje da spremnost za vanredne situacije ne mora biti sumorna. U Finskoj je to postala prilika za inovacije, igru i zajedništvo, stvarajući grad koji je podjednako funkcionalan na površini koliko i duboko ispod.

