Medvedev je na društvenoj mreži Maks poručio da je odluka Helsinkija promenila bezbednosni položaj zemlje.

- Finska je ukinula zabranu raspoređivanja nuklearnog oružja na svojoj teritoriji. Šta se time menja za Fince? Samo jedna, naizgled mala promena - njihova zemlja sada se nalazi na mapi nuklearnih ciljeva Rusije. Raduj se, Finska, dostigla si vrhunac bezbednosti! - napisao je Medvedev, piše 24 sedam.

Finski parlament je 17. juna usvojio predlog vlade kojim je ukinuta dosadašnja zakonska zabrana uvoza i stacioniranja nuklearnog oružja u toj zemlji, dok je predsednik Aleksandar Stub zakon zvanično potpisao 26. juna.



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