Počinje isplata julskih penzija - poznati svi datumi, i ko prvi dobija novac

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) objavio je kalendar isplate julskih penzija. Isplata počinje 4. avgusta, a penzioneri će novac dobijati prema kategoriji kojoj pripadaju i načinu isplate koji su odabrali.

Prvi će penzije dobiti korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti, kojima isplata počinje 4. avgusta, bez obzira na to da li primanja dobijaju preko tekućeg računa, na kućnu adresu ili putem poštanskog šaltera.

Već 5. avgusta isplata počinje za vojne i poljoprivredne penzionere, kako za one koji penziju primaju preko banke, tako i za korisnike kojima novac donose poštari ili ga preuzimaju u pošti.

Kada penzije stižu zaposlenima?

Penzioneri iz kategorije zaposlenih, koji čine najbrojniju grupu korisnika, novac će dobiti poslednji.

10. avgusta isplata počinje za penzionere koji primanja dobijaju na kućnu adresu ili ih preuzimaju na poštanskim šalterima.

11. avgusta penzije će biti uplaćene korisnicima koji primanja dobijaju preko tekućih računa.

Iznosi ostaju nepromenjeni

Na čekovima za jul biće isti iznosi kao i prilikom prethodne isplate za jun, jer u ovom isplatnom ciklusu nema usklađivanja penzija.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: