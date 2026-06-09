Lista maratonaca - automobili koji imaju najviše šanse da dostignu 400.000 km

Kada se govori o automobilima koji mogu da pređu ekstremno veliku kilometražu, prva imena koja padaju na pamet su Toyota, Lexus i Honda. Ove marke već decenijama imaju reputaciju modela koji se kupuju na duge staze, često sa idejom da će automobil nadživeti nekoliko vlasnika, mnogo godina i ozbiljnu kilometražu.

Nova velika analiza američkog sajta iSeeCars, sprovedena na više od 174 miliona vozila, potvrđuje upravo taj poredak, ali donosi i jedno veoma zanimljivo iznenađenje. Naime, Tesla se probila izuzetno visoko i prema ovoj studiji ima dvostruko veću šansu da dostigne 402.000 km (250.000 milja) od Subarua, piše 24sata.

Japanska dominacija na vrhu

Reputacija o pouzdanosti japanskih proizvođača ovde nije samo mit ili nostalgična priča vlasnika starih Corolla i Accorda, već je potvrđena ogromnim uzorkom podataka. Samo četiri brenda su se pozicionirala jasno iznad ukupnog proseka automobilske industrije (koji iznosi 4,8%):

Toyota: Ubedljivo prva, sa 17,8% izgleda da njen automobil dostigne granicu od 402.000 km (skoro četiri puta više od proseka industrije).

Lexus: Drugi sa 12,8% (očekivano blizu vrhu jer se oslanja na Toyotinu mehaniku, ali u luksuznijem paketu).

Honda: Treća sa 10,8% izgleda.

Acura: Hondin luksuzni brend je četvrti sa 7,2%.

Mehanika, motori i pogonski sklopovi ovih modela još jednom su dokazali da su sposobni da izdrže dugogodišnju i veoma ozbiljnu upotrebu.

Veliko iznenađenje: Tesla ispred tradicionalnih prekaljenih marki

Zanimljiviji deo priče počinje odmah iza vodeće četvorke. Tesla zauzima šesto mesto među svim brendovima (izjednačena sa GMC-om), sa 4,6% izgleda da njeni automobili dođu do cifre od 402.000 km.

Ovaj rezultat je bolji od brendova kao što su Chevrolet, Cadillac, Mazda, Ram, Ford, Nissan, Subaru, Volvo, Mercedes, BMW, Audi i Porsche. Posebno je upečatljivo to što Tesla ima približno dvostruko bolji rezultat od Subarua, marke koja se tradicionalno povezuje sa robusnošću i dugotrajnošću.

U klasi premijum brendova, Tesla je čak treća – iza Lexusa i Acure, ali ispred svih evropskih i američkih luksuznih konkurenata.

Zašto su električni automobili tako dugovečni?

Iako se u javnosti često debatuje o degradaciji baterija i skupim popravkama nakon isteka garancije, električni pogon eliminiše ogroman deo klasičnih kvarova. Kod njih nema motornog ulja, zupčastog ili razvodnog lanca, brizgaljki (injektora), izduvnog sistema, turbine, klasičnog automatskog menjača i stotina pokretnih delova koji se s vremenom troše kod benzinaca i dizelaša. Iako baterija ostaje najskuplja i najranjivija stavka, studija pokazuje da dugovečnost električnih vozila ne treba potcenjivati.

Ko je na dnu liste?

Naravno, ove rezultate treba uzeti sa malo opreza. Šansa da vozilo pređe ovoliku kilometražu ne govori samo o fabričkom kvalitetu, već i o tipu vozila, načinu vožnje i profilu kupaca. Veliki pikapovi i SUV modeli u SAD često prelaze ogromne udaljenosti na otvorenim putevima, dok se skupi luksuzni automobili često otpisuju ranije zbog preskupog održavanja, čak i kada su mehanički ispravni.

Ipak, statistika na dnu liste je neumoljiva za brendove sa složenom tehnikom i skupim servisima:

Land Rover: Ima samo 0,1% šanse da dostigne 402.000 km.

Jaguar, MINI i Maserati: U ovoj analizi beleže praktično nulu.

BMW, Volkswagen i Audi: Takođe se nalaze veoma nisko, sa svega 0,4%, odnosno 0,3% šanse.

To ne znači da ne postoje primerci ovih nemačkih i italijanskih marki sa ogromnom kilometražom, ali potvrđuje da je statistička šansa da njihovi automobili masovno dočekaju ove poodmakle kilometre – izuzetno mala.

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