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Stan na dan u Beogradu - koliko košta smeštaj, gde su najjeftiniji apartmani i kada su cene najviše

Koliko košta stan na dan u Beogradu? Pogledajte prosečne cene apartmana, razlike po opštinama, kada su najskuplji i kako pronaći povoljan smeštaj.

Autor:  Dubravka Jovanović
24.07.2026.12:08
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Stan na dan u Beogradu - koliko košta smeštaj, gde su najjeftiniji apartmani i kada su cene najviše
Sergey Golovunin/shutterstock.com
Pala cena nafte
FOTOGRIN/shutterstock.com
 Pala cena nafte
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Beograd je poslednjih godina postao jedna od najpopularnijih destinacija u regionu, a sa rastom broja turista povećava se i potražnja za apartmanima na kratkoročni najam.

Za razliku od hotelskog smeštaja, stan na dan u Beogradu mnogima predstavlja povoljniju opciju, posebno porodicama, grupama prijatelja i gostima koji ostaju nekoliko dana. Veći prostor, mogućnost pripreme hrane i osećaj života u gradu samo su neke od prednosti zbog kojih se turisti sve češće odlučuju za apartmane, prenosi Espreso.

Cene smeštaja u prestonici trenutno se kreću od oko 20 evra za jednostavnije garsonjere, pa do 150 evra i više za luksuzne apartmane, a na konačnu cenu najviše utiču lokacija, veličina stana, opremljenost i period dolaska.

Koliko košta stan na dan u Beogradu?

Prosečne cene kratkoročnog najma u Beogradu izgledaju ovako:

  • Garsonjere: 20 do 50 evra po noćenju
  • Jednosobni apartmani: 30 do 70 evra
  • Dvosobni stanovi: 40 do 100 evra
  • Veći apartmani za porodice i grupe: 100 do 150 evra i više

Najpovoljnije ponude uglavnom se mogu pronaći van strogog centra grada, dok apartmani u najtraženijim turističkim zonama imaju znatno više cene.

Od čega zavisi cena apartmana u Beogradu?

Cena stana na dan nije ista tokom cele godine, a nekoliko faktora najviše utiče na iznos koji će gosti platiti.

Lokacija je najvažniji faktor

Apartmani u centru Beograda tradicionalno imaju najviše cene zbog blizine glavnih atrakcija, restorana, noćnog života i kulturnih sadržaja.

Najskuplje lokacije su:

  • Stari grad
  • Dorćol
  • Vračar
  • Savski venac
  • Dedinje

Sa druge strane, povoljniji smeštaj može se pronaći na:

  • Zvezdari
  • Paliluli
  • udaljenijim delovima Novog Beograda

Razlika između centra i periferije može biti i nekoliko desetina evra po noćenju.

Cene stanova na dan po beogradskim opštinama

Stari grad i Dorćol – najtraženije lokacije

Turisti koji prvi put dolaze u Beograd najčešće biraju ove delove grada.

Prednost su:

  • blizina Knez Mihailove ulice
  • Kalemegdana
  • Skadarlije
  • restorana i klubova

Cene se uglavnom kreću od 50 do 120 evra po noćenju, dok luksuzni apartmani mogu biti i skuplji.

Vračar – spoj centra i mirnijeg ambijenta

Vračar je posebno popularan zbog blizine Hrama Svetog Save, brojnih restorana i autentične gradske atmosfere.

Cena apartmana:

40 do 80 evra po noćenju

Ova lokacija često privlači turiste koji žele da budu blizu centra, ali izbegavaju najveću gužvu.

Novi Beograd – najbolji odnos cene i kvaliteta

Novi Beograd je sve popularniji među poslovnim gostima i porodicama.

Prednosti:

  • moderne zgrade
  • široke ulice
  • blizina poslovnih centara
  • dobra povezanost sa aerodromom

Cene:

25 do 70 evra po noćenju

Blokovi uz Savu i Dunav uglavnom imaju nešto više cene zbog atraktivne lokacije.

Zvezdara i Palilula – povoljniji smeštaj

Za goste koji žele nižu cenu, ove opštine često predstavljaju dobar izbor.

Cene:

25 do 50 evra po noćenju

Prednost su mirnije ulice, lakše parkiranje i povoljniji smeštaj za duže boravke.

Kada su apartmani u Beogradu najskuplji?

Cene smeštaja značajno rastu tokom perioda kada je potražnja najveća.

Proleće i leto donose veće cene

Od aprila do septembra Beograd beleži povećan broj turista.

U tom periodu cene mogu biti:

15 do 30 odsto više nego tokom zime

Najveća potražnja je tokom:

  • vikenda
  • festivala
  • koncerata
  • sajmova
  • velikih sportskih događaja

Nova godina najviše podiže cene apartmana

Tokom novogodišnjih praznika cene stanova na dan mogu biti i duplo veće nego u regularnom periodu.

Garsonjere koje inače koštaju 30 evra mogu dostići 50 do 70 evra po noći, dok veći apartmani mogu biti znatno skuplji.

Rezervacije za praznike često počinju već nekoliko meseci ranije.

Kada je najjeftinije iznajmiti stan u Beogradu?

Najpovoljniji period za turiste uglavnom je:

  • novembar
  • januar nakon praznika
  • februar
  • početak marta

Tada vlasnici često nude popuste za duže boravke.

Za rezervacije duže od nedelju dana moguće je ostvariti popuste od 10 do 20 odsto.

Kako pronaći povoljan apartman u Beogradu?

Turisti koji žele da uštede trebalo bi da obrate pažnju na nekoliko stvari:

Rezervišite ranije

Najbolji apartmani na dobrim lokacijama brzo se popune, posebno tokom praznika i događaja.

Uporedite lokaciju i cenu

Jeftiniji stan nekoliko kilometara od centra nekada može biti bolja opcija zbog lakšeg parkinga i mirnijeg okruženja.

Proverite dodatne troškove

Neki apartmani dodatno naplaćuju:

  • parking
  • čišćenje
  • boravak kućnih ljubimaca
  • dodatne goste

Obratite pažnju na ocene gostiju

Fotografije mogu izgledati bolje nego stvarno stanje, zato su komentari prethodnih gostiju važan pokazatelj kvaliteta.

Beograd nudi smeštaj za svaki budžet

Tržište stanova na dan u Beogradu danas nudi veliki izbor – od povoljnih garsonjera za 20 evra do luksuznih apartmana koji koštaju više od 150 evra po noći.

Najveću cenu imaju centar grada, Dorćol, Stari grad i Vračar, dok Novi Beograd, Zvezdara i Palilula nude povoljnije opcije.

Za turiste koji planiraju dolazak, najvažnije je da rezervišu smeštaj na vreme i obrate pažnju na lokaciju, dodatne troškove i uslove najma.

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Beograd cene stan na dan

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