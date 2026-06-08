Jedan visoki zaposleni u OpenAI-ju rekao je za FT: „Ćaskanje je mrtvo.“ Umesto toga, ČetGPT navodno postaje ulazna tačka za AI agente i alate za programiranje, koji donose veće prihode. Codex, OpenAI-jev alat za programiranje, ima višeslojne mesečne pretplate, ali modeli naplate usmereni na kompanije – gde poslodavci zaposlenima omogućavaju pristup proizvodu i plaćaju po broju obrađenih tokena – predstavljaju jasniji put ka značajnom povećanju prihoda koje je OpenAI-ju očajnički potrebno dok se sa svojim glavnim konkurentom, kompanijom Anthropic, utrkuje ka izlasku na berzu, prenosi Gizmodo.

Konkurencija je veoma jaka

Anthropic trenutno vodi u toj trci, pošto je tokom protekle godine prestigao OpenAI fokusirajući se na poslovne klijente, a ne na širu javnost. To je prvi put jasno nagovešteno u blog objavi iz aprila koju je napisala Denis Dreser, direktorka prihoda OpenAI-ja. OpenAI je planirao „jedinstvenu AI superaplikaciju kao primarno okruženje u kojem zaposleni obavljaju svoje poslove“. Dresser je napisala da bi iskustvo superaplikacije trebalo da „objedini najbolje od ChatGPT-a, Codexa, agentskog pretraživanja interneta i drugih mogućnosti“. Izveštaj Financial Timesa sada sugeriše da Dresser nije govorila o proizvodu koji bi dopunjavao ChatGPT, već upravo o samom ChatGPT-u. Priče o dolasku „superaplikacije“ kruže još od oktobra prošle godine, kada je OpenAI tokom svog događaja OpenAI Developer Day neodređeno nagovestio takav pravac razvoja.

Međutim, čim je ChatGPT postao globalni hit, OpenAI je pokušao da ga pretvori u neku vrstu centralnog čvorišta za aktivnosti na internetu. Prvi pokušaj nazvan je ChatGPT Plugins i pojavio se u martu 2023. godine, samo četiri meseca nakon lansiranja ChatGPT-a – i mesec dana nakon što su mediji proglasili ChatGPT „najbrže rastućom“ aplikacijom svih vremena. ChatGPT Plugins – aplikacije trećih strana slične ekstenzijama za internet pregledače – bile su obećavajuće, ali nedovoljno razvijene, pa su kasnije ukinute. Uvođenje funkcije Apps u oktobru prošle godine – koja se može smatrati znatno razvijenijom verzijom ideje Pluginsa – dodatno je učvrstilo koncept ChatGPT-a kao centra za produktivnost. Prema FT-u, novi redizajnirani ChatGPT na neki način će „podsticati“ korisnike da koriste Apps, kao i alate za programiranje i generisanje slika.

Velike promene

Nakon toga, FT navodi da OpenAI ima još ambicioznije – iako možda manje realistične – planove za aplikaciju:

OpenAI namerava da se odrekne promptova i funkcija kao centralnog načina interakcije, uz pretpostavku da će njegovi modeli moći automatski da razumeju namere korisnika dok koriste aplikaciju ili sajt.

Odustajanje od promptova svakako zvuči kao veoma ambiciozan plan, ali čini se da bi OpenAI za sada trebalo da se fokusira na kreiranje interfejsa koji će postojeće korisnike ChatGPT-a pretvoriti u korisnike njegovih programerskih i agentskih alata. Na kraju krajeva, redizajnirani interfejs je obećanje koje OpenAI može da ispuni, ali će korisnici na kraju odlučiti da li je ta aplikacija zaista „super“.

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