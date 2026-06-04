Popravke automobila danas su skuplje nego ikada, a mnogi vozači i ne slute da svakodnevnim greškama prave veće troškove.

Carbuzz je sakupio 10 uobičajenih vozačkih navika koje značajno skraćuju vek trajanja vašeg omiljenog BMW-a, Folksvagena, Tojote, Renoa, Pežoa… i ozbiljno utiču na finansije vašeg domaćinstva.

Pustite motor da radi u praznom hodu

Mit je da se motor mora zagrejati u praznom hodu. Motor se sporije zagreva kada nije pod opterećenjem, tako da nije dobra ideja pustiti ga da radi u praznom hodu.

Najbolji način da se motor zagreje na pravu temperaturu jeste spora vožnja. Prazan hodu samo produžava proces.

Kočenje levom nogom

U automobilu sa automatskim menjačem, nije dobra ideja kočiti levom nogom. Ako kočite levom nogom dok ubrzavate desnom nogom, to opterećuje menjač i povećava habanje.

Prekomerna upotreba kvačila

Važno je da ne preterujete sa kvačilom na automobilu sa manuelnim menjačem. Nepravilna upotreba će skratiti vek trajanja kvačila. Stoga, kvačilo treba koristiti samo prilikom promene brzina i pokretanja automobila.

Nepravilna upotreba kočnica

Ako koristite više da biste održali brzinu, radite pogrešno. Kada nepravilno koristite kočnice, one se pregrevaju i brže troše. Umesto kočenja, možete prebaciti u nižu brzinu ili bolje isplanirati putovanje tako što ćete na vreme podići papučicu gasa.

Brza vožnja preko ležećih policajaca

Brza vožnja preko usporavajućih ležećih policajaca može oštetiti točkove.

Vožnja maksimalnom brzinom

Motor automobila je dizajniran za maksimalnu brzinu. Većina proizvođača je ugradila sigurnosnu marginu.

Međutim, ako vozite maksimalnom brzinom kada motor nije na pravoj temperaturi, rizikujete da ga oštetite. Stoga je važno da vozite velikim brzinama tek nakon što motor radi neko vreme.

Previše goriva u rezervoaru

Nikada ne punite automobil sa više goriva nego što je potrebno. Ako napunite automobil previše goriva, rezervoar može da se prepuni i ošteti druge delove automobila.

Dugotrajno parkiranje

Gume će se istrošiti, male životinje mogu da uđu u automobil, a kočioni diskovi će zarđati. Automobil mora da se vozi. Zato bi to trebalo da radite barem jednom nedeljno.

Preopterećenje automobila

Nikada nije dobra ideja preopteretiti automobil. Vešanje, gume i amortizeri biće izloženi većem opterećenju. Motor će takođe morati više da radi i da troši više goriva.

Automobil je dizajniran da podnese maksimalno opterećenje. Preopterećenje će istrošiti automobil, piše Revija HAK.

Gledajte gde vozite

Mnogi vozači imaju tendenciju da gledaju u suvozača dok razgovaraju, listaju poruke na svojim mobilnim telefonima... Nemojte to raditi, pre svega zbog bezbednosti, a zatim i zbog zdravlja vašeg vozila. Na ovaj način možete prevideti rupe na putu, usporivače itd. i naleteti na njih punom brzinom.

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