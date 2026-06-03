Ipak, nakon hiljada pređenih kilometara njegova svojstva se menjaju. Visoke temperature i mehanička opterećenja dovode do degradacije ulja, koje postepeno gubi sposobnost pravilnog podmazivanja i hlađenja. Pored toga, u njemu se nakupljaju sitne metalne čestice nastale habanjem delova.

Kada treba menjati ulje u automatskom menjaču?

Stručnjaci za automatske menjače uglavnom se slažu da je idealan interval za zamenu ulja između 40.000 i 60.000 kilometara. Kod intenzivnije upotrebe preporučuje se i ranija zamena.

To se posebno odnosi na vozila koja se uglavnom koriste u gradskoj vožnji, često vuku prikolicu ili se voze dinamičnim stilom. U gradskim uslovima menjač radi pod najvećim opterećenjem, a česta zaustavljanja, kretanja i više radne temperature ubrzavaju starenje ulja.

Redovna zamena može značajno smanjiti rizik od skupih kvarova i popravki.

Različiti menjači imaju različite zahteve

Postoje značajne razlike među vrstama automatskih menjača.

Klasični automatski menjači važe za robusnije, ali i kod njih kvalitet ulja igra ključnu ulogu. DSG menjači sa dvostrukim kvačilom znatno su osetljiviji na kvalitet ulja i poštovanje servisnih intervala. Za pojedine modele proizvođači propisuju zamenu već nakon 40.000 kilometara.

CVT menjači imaju posebne zahteve jer koriste potpuno drugačiju vrstu ulja od klasičnih automatskih menjača.

Simptomi koji upozoravaju da je ulje za zamenu

Staro ili degradirano ulje često pokazuje znake upozorenja mnogo pre nego što dođe do kvara menjača.

Najčešći simptomi su trzaji prilikom promene brzina, osećaj proklizavanja menjača, vibracije tokom vožnje i povećana potrošnja goriva. Tamno ulje sa mirisom paljevine takođe je jasan znak da je vreme za servis.

Mnogi vozači zanemaruju ove simptome jer vozilo i dalje može normalno da se koristi. Međutim, upravo u toj fazi često je moguće izbeći skupe popravke jednostavnom zamenom ulja i filtera.

Zašto zamenu ulja treba prepustiti stručnjacima

Kod automatskog menjača nije dovoljno samo ispustiti staro ulje i sipati novo. Neophodno je koristiti tačno onu vrstu ulja koju je propisao proizvođač menjača, jer su neki sistemi veoma osetljivi čak i na najmanja odstupanja.

Takođe, prilikom servisa treba razmotriti zamenu filtera i poštovati preciznu proceduru punjenja ulja na određenoj temperaturi, piše Jutarnji.hr/Autoklub

Zbog toga stručnjaci preporučuju da se ovaj posao prepusti profesionalnom servisu koji ima iskustva sa konkretnim tipom menjača. U pojedinim slučajevima, nestručna intervencija može izazvati više štete nego koristi.

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