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Najbogatiji investitori menjaju strategiju - sve više novca završava u Evropi

Dok svet sa zebnjom prati nova zaoštravanja na Bliskom istoku i rastuću neizvesnost na globalnim tržištima, najbogatiji investitori iz regiona Zaliva ubrzano premeštaju svoj kapital na sigurnije destinacije.

Autor:  Dubravka Jovanović
04.06.2026.11:41
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Najbogatiji investitori menjaju strategiju - sve više novca završava u Evropi
Foto: Shutterstock
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Sve veći deo novca završava u evropskim nekretninama i zlatu, imovini koja se tradicionalno smatra zaštitom u vremenima političkih kriza, ratova i ekonomskih potresa.

Finansijski stručnjaci ocenjuju da nije reč o prolaznom trendu, već o ozbiljnoj promeni investicionih strategija koja bi mogla da utiče na tokove kapitala širom sveta u narednim godinama.

Kada raste neizvesnost, investitori traže sigurnost

Prema navodima londonskog lista The Standard, bogati pojedinci, investicioni fondovi i porodične kancelarije iz zemalja Zaliva poslednjih meseci intenzivno preusmeravaju sredstva ka Evropi.

Razlog je jednostavan - rastući geopolitički rizici i strah da bi novi sukobi mogli dodatno uzdrmati svetsku ekonomiju.

Kada tržišta postanu nepredvidiva, investitori najčešće traže mesta na kojima mogu da sačuvaju vrednost svog kapitala. Upravo zbog toga u prvi plan ponovo dolaze zlato i evropske nekretnine.

Zlato ponovo postaje "sigurna luka"

Plemeniti metal vekovima važi za jedno od najpouzdanijih utočišta u kriznim vremenima, a poslednjih godina njegova popularnost dodatno raste.

Geopolitičke tenzije, inflacija, trgovinski sukobi i očekivane promene monetarne politike centralnih banaka povećali su interesovanje za zlato među velikim investitorima.

Analitičari ističu da zlato investitorima pruža osećaj sigurnosti jer nije direktno vezano za poslovanje kompanija, berzanske indekse ili pojedinačne valute.

Posebno je zanimljivo da zlato više nije prvi izbor samo privatnih investitora. Centralne banke širom sveta poslednjih godina ubrzano povećavaju svoje zlatne rezerve, smatrajući ih važnim osiguranjem za neizvesna vremena.

Evropske nekretnine sve privlačnije

Pored zlata, veliki deo kapitala završava na evropskom tržištu nekretnina.

Najveće interesovanje vlada za luksuzne stanove, poslovne objekte i turističke projekte u gradovima kao što su London, Pariz, Madrid i Milano.

Za investitore sa Bliskog istoka evropske nekretnine predstavljaju mnogo više od obične kupovine stana ili poslovnog prostora. One su način da se sačuva vrednost imovine i obezbedi stabilan prihod u dugom roku.

Mnogi stručnjaci smatraju da upravo politička stabilnost i razvijena pravna zaštita investitora Evropu čine jednom od najpoželjnijih destinacija za ulaganje.

Strah od novih sukoba menja finansijska tržišta

Ratovi, regionalni sukobi i poremećaji u globalnoj trgovini poslednjih godina pokazali su koliko brzo finansijska tržišta mogu da reaguju na političke događaje.

Svaka nova eskalacija na Bliskom istoku može izazvati skok cena nafte, poremećaje u lancima snabdevanja i nagle promene na berzama.

Zbog toga investitori sve češće smanjuju ulaganja u rizičniju imovinu i okreću se sredstvima koja mogu bolje da sačuvaju vrednost njihovog bogatstva.

Ne ulažu zbog zarade, već zbog mira

Finansijski savetnici ističu da se iza ovih poteza krije mnogo više od želje za profitom.

Kada se svet suočava sa krizama, bogati investitori ne razmišljaju samo o tome kako da zarade više, već pre svega kako da sačuvaju ono što već imaju.

Upravo zato zlato i evropske nekretnine danas ponovo postaju prvi izbor za one koji žele sigurnost u vremenu kada se globalna pravila igre menjaju gotovo iz dana u dan.

Ako se geopolitičke tenzije nastave, stručnjaci očekuju da će interesovanje za evropsku imovinu i zlato ostati snažno i tokom narednih godina, dok će sve više kapitala tražiti utočište daleko od područja zahvaćenih krizama i nestabilnošću.

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