Mnogi električni automobili imaju svoje motore u istom prostoru kao i motori većine vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem (Reno 4 i 5, Pežo 208, Škoda Elrok…).

Dakle, kada otvorite prednju haubu, naći ćete ih tamo. Prljavština oko elektronike i kontaktnih tačaka je sve veći problem kod modernih električnih automobila. To je kombinacija prašine, soli koja se posipa po putevima zimi…

Da li se mogu prati elektromotori?

"U svakom slučaju, ne bi trebalo da koristite čistač pod visokim pritiskom u motornom prostoru. Ovde postoji mnogo elektronskih komponenti koje ne mogu da izdrže visok pritisak i puno vode", kaže Beni Kristensen, stručnjak za automobile u Norveškom automobilskom klubu (NAF) za Motor.

Prema rečima stručnjaka, prljave kontaktne tačke mogu dovesti do gubitka snage i difuznih kvarova koje je često teško otkloniti.

"Loši kontakti stvaraju mogućnost gubitka snage i mnogih difuznih problema. Posebno vidimo da su mnoge različite tačke uzemljenja na električnom automobilu često izložene kontaminaciji u obliku prljavštine i soli", kaže Simen Huse iz radionice Simko za Motor, piše Revija HAK.

Izbegavajte direktno pranje motornog prostora pod visokim pritiskom. Često je dovoljno nežno brisanje izloženih delova blago vlažnom krpom. Neke radionice koriste i čišćenje parom za osetljive komponente. Čišćenje i održavanje postaju važni tokom zime i proleća, kada na putevima ima soli.

