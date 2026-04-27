Ova osam metara duga riba moruna je preživela je više od 200 miliona godina bez prirodnih neprijatelja, ali danas je na ivici izumiranja zbog zagađenja, regulacije reka i prekomernog ribolova. Ironično, upravo bi visoka cena njenih ikri mogla biti ono što će je spasiti od potpunog nestanka, a o tome govori dokumentarni film "Billion Dollar Fish“ (u prevodu "Riba od milijardu dolara“) redatelja Alfreda Švarcenberger.



Pre samo 50 godina iz Dunava se godišnje izlovljavalo 2.000 tona jesetre, dok je do 2005. taj broj pao na svega 20 tona. Kako bi se populacija oporavila, Rumunija je uvela potpunu zabranu ribolova jesetri do 2015. godine te pokrenula programe poribljavanja.



Film prati očajničku borbu naučnika, poput Radua Suciu-a iz Danube Delta National Institute u Rumuniji, koji proučavaju dno Dunava, svet o kojem znamo manje nego o površini Meseca. S druge strane, preduzetnik Robert Raduta vodi jedino ribogojilište gde se morune uzgajaju za poribljavanje, sarađujući sa vodećim stručnjacima poput biologa Arkadija Vedraske, koji upozorava da bi ovo mogao biti poslednji film o morunama jer su one već postale istorija.



Poslednje utočište



Danas se morune pojavljuju samo u Dunavu, na potezu dugom tek nekoliko stotina kilometara, što je njihovo poslednje utočište. Međutim, novi navigacioni projekti (produbljivanje i preusmeravanje reke) predstavljaju direktnu pretnju njihovim mrestilištima, lovištima i mestima gde hiberniraju, piše Agroklub.



Prema istraživanju Svetske organizacija za zaštitu prirode (WWF) čovečanstvo je od 1970, godine uništilo 60 odsto populacija životinja. A izveštaj je iz 2018. godine.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.