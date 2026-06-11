Mnogi vozači danas razmatraju kupovinu polovnih guma iz finansijskih razloga. Razlika u ceni u odnosu na nove može biti značajna, pa na prvi pogled takva opcija deluje kao logičan način da se uštedi novac.

Međutim, gume su jedini deo automobila koji je u direktnom kontaktu sa putem, zbog čega svaka pogrešna odluka može imati ozbiljne posledice po bezbednost vožnje. Iako se mogu naći na oglasima za samo nekoliko desetina evra, polovne gume često kriju probleme koje je teško primetiti na prvi pogled.

Zato prilikom kupovine ne treba gledati samo cenu i dubinu šare, već i opšte stanje gume, njenu starost i način na koji je korišćena i skladištena. Većina kupaca prvo proverava DOT oznaku, koja otkriva nedelju i godinu proizvodnje. Međutim, sama starost nije jedina mera kvaliteta.

Trogodišnja guma koja je bila izložena suncu, visokim temperaturama i intenzivnoj vožnji može biti u gorem stanju od sedmogodišnje gume koja je pravilno skladištena na suvom i tamnom mestu. Posebnu pažnju treba obratiti na pukotine i manja oštećenja na bočnim zidovima.

Takvi znaci ukazuju na starenje materijala i gubitak svojstava. Problem je što neki prodavci pokušavaju da sakriju pukotine sredstvima za sjaj guma, zbog čega vizuelni pregled ponekad može biti obmanjujući. Takođe je važno proveriti da li su dimenzije, nosivost i indeks brzine u skladu sa preporukama proizvođača vozila.

Netačne dimenzije mogu izazvati probleme tokom tehničkog pregleda, ali i negativno uticati na ponašanje automobila u vožnji. Još jedan detalj koji mnogi ljudi previđaju je mogućnost da je guma prethodno bila probušena ili oštećena. Ako je vozilo nastavilo da vozi bez vazduha u gumi nakon bušenja, unutrašnja struktura je mogla pretrpeti ozbiljna oštećenja koja nisu vidljiva spolja.

Ako se ipak odlučite za kupovinu polovnih guma, najbolje je da ih kupite od proverenih servisera za gume ili specijalizovanih prodavaca koji mogu da pregledaju njihovo stanje.

Profesionalni pregled je često mala investicija koja može sprečiti mnogo veće troškove i probleme kasnije. U krajnjoj liniji, polovne gume mogu biti prihvatljivo rešenje za vozače sa ograničenim budžetom, ali samo ako su pažljivo odabrane, piše Jutarnji.hr/autoklub.

Kada je u pitanju bezbednost, nekoliko desetina evra uštede ne bi trebalo da bude važnije od pouzdanog prianjanja i bezbednog zaustavljanja na putu.

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