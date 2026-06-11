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Turizam

Turisti besni - na plaži zabranili suncobrane ljudima između 10 i 65 godina

Na jednoj od najlepših plaža na Sardiniji izbio je novi talas kontroverzi nakon što su lokalne vlasti uvele neobična pravila koja su šokirala i razbesnela turiste i Italijane.

Autor:  Dubravka Jovanović
11.06.2026.15:20
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Turisti besni - na plaži zabranili suncobrane ljudima između 10 i 65 godina
Foto: Fabio Lotti/Shutterstock
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Na plaži Punta Molentis u mestu Villasimìus, u okviru zaštićene prirodne zone, zabranjeno je postavljanje suncobrana gotovo svima uzrasta između 10 i 65 godina. Pravilo dozvoljava korišćenje suncobrana samo porodicama sa decom mlađom od 10 godina ili osobama starijim od 65 godina - i to samo jedan po grupi, prenosi The Guardian.

Pored toga, posetioci moraju da plate ulaz od 10 evra kako bi uopšte kročili na javnu plažu.

"Da li moram da iznajmim dete da bih postavio suncobran?"

Ova odluka izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama, gde su korisnici reagovali između neverice i sarkazma.

„Znači da moram da povedem dedu ili da imam dete da bih koristio suncobran?”, jedan je od komentara koji se brzo proširio internetom.

Mnogi upozoravaju i na potencijalne zdravstvene rizike, poput sunčanice i toplotnog udara, posebno tokom letnjih vrućina.

Zašto su uvedena ovako stroga pravila?

Lokalne vlasti navode da je cilj zaštita prirodnog okruženja i smanjenje prevelikog opterećenja jedne od najposećenijih plaža na Sardiniji.

Punta Molentis se nalazi u zaštićenoj zoni, a opština Villasimìus tvrdi da su mere neophodne kako bi se očuvala prirodna lepota i sprečila degradacija prostora.

Zbog toga su, osim suncobrana, zabranjeni i šatori, paviljoni i drugi oblici improvizovane zaštite od sunca.

Reakcije: između bojkota i ironije

Dok jedni pozivaju na bojkot plaže, drugi tvrde da će jednostavno izabrati druge lokacije gde nema ovakvih ograničenja.

Neki su odluku opisali kao "apsurdnu", dok drugi smatraju da je Italija preterala u regulaciji turističkih zona.

Širi problem na italijanskim plažama

Ovo nije izolovan slučaj. Italijanske plaže već godinama se suočavaju sa problemom prevelike gužve i rasta cena privatnih ležaljki i suncobrana.

Prema podacima organizacije Altroconsumo, cena iznajmljivanja dve ležaljke i suncobrana porasla je više od 20% u poslednjih pet godina, što dodatno podstiče nezadovoljstvo turista.

Sve veći broj Italijana zato izbegava privatne plaže i traži besplatne alternative, dok se debate o pristupu javnim plažama sve više zaoštravaju.

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Italija zabrana suncobrani

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