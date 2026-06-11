Svetsko prvenstvo donosi fudbalski spektakl, ali i povratak igre koja će mnogima dodati dodatni začin gledanju turnira.

FIFA WC Fantasy se vratio, a navijači mogu da kreiraju sopstvene timove, biraju kapitene, obavljaju transfere i takmiče se sa prijateljima u privatnim ligama.

Nakon sastanka u Meksiko Sitiju, potvrđeno je da će nova pravila stupiti na snagu 1. januara 2027. godine, a predstavljaju reformu sistema koji je postavljen 2001. godine.

Promene dolaze nakon dve godine pregovora i pravnih sporova sa sindikatom igrača FIFPro, ligaškim udruženjima i evropskim klubovima. Kako piše As, nova pravila donose nekoliko velikih novina, među kojima se ističu obavezno učešće igrača u transferu i uvođenje otkupnih klauzula u sve ugovore. Igrači će dobijati pet odsto od transferne naknade.

Prema novim propisima, fudbaleri će imati pravo na pet odsto sopstvene transferne naknade.

Ovo je praksa koja je već postojala u Španiji, ali od 2027. godine trebalo bi da postane globalno pravilo. Posebno je vredna pažnje odredba prema kojoj će igrači sa godišnjom fiksnom platom manjom od 150.000 evra biti obavezni da prime pet odsto od fiksne transferne naknade.

Igrač će moći delimično da se odrekne ovog prava, ali njegov udeo nikada ne sme pasti ispod većeg od dva propisana iznosa - fiksne plate za poslednju godinu ugovora u klubu iz kojeg odlazi ili 2,5 odsto od ukupne fiksne nadoknade.

U slučaju spora, sve će odlučivati Sud Fudbalskog saveza, a zakasnela plaćanja biće podložna kamati od osam odsto. Otkupne klauzule postaju obavezne. Jedna od najvažnijih promena tiče se otkupnih klauzula. One će u budućnosti morati biti sastavni deo svakog ugovora između kluba i igrača. To znači da će klub i igrač morati da se dogovore o iznosu na koji se ugovor može raskinuti prilikom potpisivanja ugovora. Ovaj model je već dobro poznat u Španiji, ali njegova šira primena još nije uspela da se nametne u drugim federacijama.

Ovom promenom, FIFA želi da dodatno zaštiti slobodu kretanja fudbalera i učini sistem transfera transparentnijim. Novi propisi donose i važnu promenu za igrače mlađe od 18 godina. Klubovi će moći da potpisuju ugovore sa njima na period do pet godina, dok je prethodno opšte ograničenje bilo tri godine.

Međutim, takvi ugovori neće biti mogući bez uslova. Igrač će morati da bude registrovan u klubu određeni vremenski period pre potpisivanja, ugovor će morati da ispunjava specifične uslove u vezi sa naknadom, a klubovi će moći da imaju samo ograničen broj takvih ugovora tokom sezone. Nova platforma i kraj pravnim sporovima FIFA je takođe uspostavila

Globalnu platformu za društveni dijalog, u kojoj učestvuju FIFA, FIFPro, Svetska asocijacija liga i Evropska asocijacija klubova. Prema novom modelu, odluke, preporuke i sporazumi će se generalno donositi konsenzusom, tj. jednoglasnim sporazumom svih uključenih strana.

Kada se postigne sporazum, FIFA će ga sprovesti kroz svoj regulatorni okvir. Moći će da odbije sprovođenje samo u izuzetnim slučajevima - na primer, ako bi to bilo suprotno njenim zakonskim obavezama, obavezujućim zakonima, ako bi izazvalo prekomerna finansijska ili operativna opterećenja ili stvorilo značajne pravne rizike.

U takvom slučaju, FIFA će morati da pruži jasno i obrazloženo obrazloženje drugim stranama. Predložene izmene takođe pokrivaju šira pitanja, uključujući sistem transfera, nacionalna pravila o transferima, dobrobit igrača, standarde zdravlja i bezbednosti i posebne odredbe koje se odnose na trudnoću, usvajanje i porodično odsustvo.

Konačna posledica sporazuma biće povlačenje svih potraživanja i sporova koje su FIFPro i njegovi članovi pokrenuli protiv FIFA i njenih regulatornih ovlašćenja u fudbalu.

FIFA će takođe potpisati Memorandum o razumevanju sa FIFPro-om, koji će biti uslovljen povlačenjem svih sporova. On će sadržati dogovorene izmene, ali uz jasno poštovanje uloge FIFA kao svetskog upravnog tela fudbala, njenog Statuta i regulatornog okvira.

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