Prema izveštaju, neto dobit Kraš grupe za prošlu godinu iznosila je 6,5 miliona evra, što je za 1,7 miliona evra manje nego godinu ranije, dok je EBITDA pala za 19 odsto, na 15,8 miliona evra.

Ukupni prihodi Kraša su porasli za 3,4 odsto, na 193,9 miliona evra, ali su troškovi rasli brže, što je dovelo do pada marži, prenosi Poslovni dnevnik. Predsednik Uprave Kraša Tomislav Bagić je podsedtio da je se kakao na svetskim berzama prodavao i za više od 12.000 dolara po toni početkom 2025.

Kompanija je uprkos pritiscima odlučila da ne povećava proizvođačke cene, što je dodatno smanjilo profit.

Uprava i Nadzorni odbor Kraša predložili su da se ostvarena dobit zadrži u kompaniji, bez isplate dividende, kako bi se očuvala finansijska stabilnost u uslovima povećane tržišne neizvesnosti. Pad količinske prodaje od 2,7 odsto nije sprečio rast prihoda, zahvaljujući intenzivnijim prodajnim i marketinškim aktivnostima, naročito u drugoj polovini 2025 kada se tržište delimično stabilizovalo.

Prihodi Kraša u Hrvatskoj porasli su 2,7 odsto, na 107,5 miliona evra, a na inostranim tržištima za 4,3 odsto, na 79,3 miliona evra, što potvrđuje sve veći značaj stranih tržišta za kompaniju.

U 2025. godini Kraš je značajno povećao investicije, koje su dostigle 12,4 miliona evra, najviše u poslednjih pet godina.

Ulaganja su bila usmerena na modernizaciju proizvodnje u Zagrebu i Osijeku, uključujući automatizaciju i nove linije za vafle i napolitanke. Većinski vlasnik Kraša je Pivac Holding sa udelom od 55,15 odsto, dok austrijska Rajfajzen banka drži 32,25 odsto akcija.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.