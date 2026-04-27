Republika Italija potpisala Ugovor o učešću na Ekspu 2027 Beograd

Potpisivanje ovog ugovora potvrđuje kontinuitet snažnih bilateralnih odnosa Srbije i Italije i otvara novi prostor za saradnju u okviru predstojeće izložbe, koja će 2027. godine okupiti zemlje iz celog sveta u Beogradu.

Osvrnuvši se na širi kontekst saradnje, Lazarević je ukazala na značaj ekonomskih i institucionalnih veza dve zemlje, kao i na podršku koju Italija pruža Srbiji u procesu evropskih integracija.

„Činjenica je da je Italija već duži niz godina jedan od najvažnijih ekonomskih partnera Srbije, uz stalni rast investicija i trgovinske razmene, ali i saradnju u oblastima nauke, tehnologije i energetike, koje su ključne za dalji razvoj odnosa dve zemlje “, rekla je Lazarević.

Govoreći o značaju učešća Italije na Ekspu 2027, Luka Gori je naglasio da izložba predstavlja priliku za dugoročno povezivanje institucija, privrede i društva, kao i za jačanje prisustva Italije u regionu.

„Naš cilj je da kroz Ekspo izgradimo dugoročna partnerstva u oblasti ekonomije, nauke i kulture, koja će trajati i nakon 2027. godine i doneti konkretne koristi svim učesnicima“, rekao je Gori.

Na ulogu Ekspa kao platforme za predstavljanje i povezivanje ukazao je i direktor kompanije EHRO 2027 Danilo Jerinić, ističući da učešće Italije doprinosi kvalitetu i raznovrsnosti izložbe.

„Italija je zemlja koja na jedinstven način povezuje tradiciju i inovaciju, od istorijskih dostignuća do savremenih kreativnih industrija. Verujemo da će naši prijatelji iz Italije predstaviti sadržaj koji će na autentičan i inspirativan način približiti svoju zemlju posetiocima iz celog sveta“, istakao je Jerinić.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće prva međunarodna izložba ovog tipa na Zapadnom Balkanu i okupiće više od 130 zemalja učesnica tokom 93 dana trajanja.



