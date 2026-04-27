Republika Italija potpisala Ugovor o učešću na Ekspu 2027 Beograd

Ministar unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Republike Srbije i komesar za Ekspo 2027 Beograd Jagoda Lazarević, direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić i komesar sekcije Republike Italije za Ekspo 2027 Beograd Luka Gori potpisali su danas Ugovor o učešću Republike Italije na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd.

Autor:  Nina Stojanović
27.04.2026.14:14
Potpisivanje ovog ugovora potvrđuje kontinuitet snažnih bilateralnih odnosa Srbije i Italije i otvara novi prostor za saradnju u okviru predstojeće izložbe, koja će 2027. godine okupiti zemlje iz celog sveta u Beogradu.

Osvrnuvši se na širi kontekst saradnje, Lazarević je ukazala na značaj ekonomskih i institucionalnih veza dve zemlje, kao i na podršku koju Italija pruža Srbiji u procesu evropskih integracija.
„Činjenica je da je Italija već duži niz godina jedan od najvažnijih ekonomskih partnera Srbije, uz stalni rast investicija i trgovinske razmene, ali i saradnju u oblastima nauke, tehnologije i energetike, koje su ključne za dalji razvoj odnosa dve zemlje “, rekla je Lazarević.

Govoreći o značaju učešća Italije na Ekspu 2027, Luka Gori je naglasio da izložba predstavlja priliku za dugoročno povezivanje institucija, privrede i društva, kao i za jačanje prisustva Italije u regionu.

„Naš cilj je da kroz Ekspo izgradimo dugoročna partnerstva u oblasti ekonomije, nauke i kulture, koja će trajati i nakon 2027. godine i doneti konkretne koristi svim učesnicima“, rekao je Gori.

Na ulogu Ekspa kao platforme za predstavljanje i povezivanje ukazao je i direktor kompanije EHRO 2027 Danilo Jerinić, ističući da učešće Italije doprinosi kvalitetu i raznovrsnosti izložbe.

„Italija je zemlja koja na jedinstven način povezuje tradiciju i inovaciju, od istorijskih dostignuća do savremenih kreativnih industrija. Verujemo da će naši prijatelji iz Italije predstaviti sadržaj koji će na autentičan i inspirativan način približiti svoju zemlju posetiocima iz celog sveta“, istakao je Jerinić.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće prva međunarodna izložba ovog tipa na Zapadnom Balkanu i okupiće više od 130 zemalja učesnica tokom 93 dana trajanja.


Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,43 117,78
USD USD 100,23 100,54 100,84
CAD CAD 73,11 73,33 73,55
AUD AUD 71,39 71,61 71,82
GBP GBP 134,92 135,33 135,74
CHF CHF 127,34 127,72 128,1

BTC BTC 67.553,00 €
ETH ETH 2.039,97 €
LTC LTC 48,32 €
DOT DOT 1,08 €
BCH BCH 390,00 €
LINK LINK 8,16 €
BNB BNB 544,76 €
XMR XMR 335,48 €
Powered by CoinGecko API